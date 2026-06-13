Milan, il peggio è stato scongiurato: ora è ufficiale!

Il Milan si è regolarmente iscritto al campionato di Serie A 2026/2027 dopo la presentazione della documentazione. La pratica burocratica è stata completata nonostante l’assenza di una dirigenza stabile a Casa Milan.

Calvelli gestisce l’iscrizione: pericolo scongiurato

Massimo Calvelli ha assunto personalmente le deleghe amministrative per gestire l’iscrizione al prossimo torneo. Giorgio Furlani, licenziato insieme ad Allegri, Tare e Moncada, ha lasciato un vuoto che il dirigente rossonero ha colmato in tempo per rispettare la scadenza del 16 giugno. Come affermato dal Corriere della Sera, la documentazione è stata inviata ieri sera, garantendo al Milan la partecipazione ufficiale alla Serie A 2026/2027.

L’operazione si è conclusa senza intoppi nonostante le preoccupazioni emerse nei giorni precedenti. La stabilità burocratica non risolve però il caos organizzativo che continua a caratterizzare l’ambiente rossonero. Senza un amministratore delegato e con una proprietà ancora in fase di riorganizzazione, le prossime scadenze rappresentano ostacoli concreti.

Allenatore e direttore sportivo: le due scadenze decisive

Il Milan deve indicare un allenatore entro il 7 agosto e un direttore sportivo entro il 15 settembre. Sono due termini che la società spera di rispettare con largo anticipo, nel giro di pochi giorni secondo le dichiarazioni ufficiali. La realtà, però, mostra un club ancora in cerca di una visione strategica condivisa.

Quale scenario attende il Milan tra iscrizione e progetto? L’iscrizione al campionato è un passaggio formale che non garantisce solidità sportiva. La vera sfida consiste nel costruire una struttura dirigenziale coesa e nel identificare un allenatore capace di rilanciare il progetto. Le settimane immediatamente successive saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a colmare il vuoto lasciato dalle recenti dismissioni. La finestra di mercato estivo e le scadenze amministrative convergeranno in poche settimane: come il club gestirà questa transizione determinerà la credibilità del progetto per la prossima stagione.