Milan, il punto della situazione sui rientranti dai prestiti: la scelta di Amorim

Il tema dei rientri dai prestiti entra nel vivo in casa Milan, con una rosa che dovrà essere ridisegnata tra uscite certe e giocatori da rivalutare. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, alcuni profili hanno già trovato una sistemazione definitiva grazie a obblighi di riscatto, mentre altri tornano a disposizione del club. Al centro delle decisioni ci sono nomi pesanti come Bennacer, Musah e Chukwueze, in un contesto tecnico guidato dalle valutazioni del nuovo allenatore Rúben Amorim e dalle esigenze della prossima stagione di Serie A.

Tra prestiti chiusi e rientri in rosa

Secondo Gazzetta.it, alcuni giocatori hanno già lasciato definitivamente il Milan grazie a prestiti con obbligo di riscatto. È il caso di Tommaso Pobega e altri profili come Colombo e Jiménez, che hanno trovato nuova sistemazione.

Diversa la situazione per chi rientra da prestiti con diritto di riscatto non esercitato, spesso per rendimento sotto le aspettative o costi troppo elevati.

Bennacer verso l’addio, nodo economico e tecnico

Tra i nomi più pesanti figura Ismaël Bennacer, destinato a lasciare il club in modo definitivo. Il centrocampista non rientra più nei piani rossoneri e il suo contratto, in scadenza nel 2027, rappresenta un nodo anche dal punto di vista economico. La sua uscita appare ormai definita, con il Milan orientato a una nuova ristrutturazione del reparto.

Yunus Musah in azione con la maglia dell’Atalanta

Musah e Chukwueze tra conferma e valutazione

Situazione diversa per Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Entrambi rientrano alla base e saranno valutati nel nuovo corso tecnico. Per Musah, le caratteristiche di intensità e gioco verticale potrebbero risultare utili, soprattutto in un contesto dove il centrocampo potrebbe cambiare volto. Anche Chukwueze avrà spazio per convincere, nonostante una stagione altalenante e una trattativa di riscatto non chiusa dal Fulham FC.

Poi ci ancora da definire diverse posizioni. Alcuni profili, come Bondo e Terracciano, sono già destinati a nuove sistemazioni, mentre per i giovani come Camarda e Zeroli serviranno valutazioni più profonde. Una fase di transizione chiara, in cui il Milan dovrà scegliere tra continuità e ripartenza.