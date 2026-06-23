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Milan, il punto della situazione sui rientranti dai prestiti: la scelta di Amorim

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Milan, il punto della situazione sui rientranti dai prestiti: la scelta di Amorim
Amorim e la gestione dei rientranti dai prestiti nel Milan
Amorim in primo piano con lo stadio del Milan illuminato in rosso sullo sfondo

Il tema dei rientri dai prestiti entra nel vivo in casa Milan, con una rosa che dovrà essere ridisegnata tra uscite certe e giocatori da rivalutare. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, alcuni profili hanno già trovato una sistemazione definitiva grazie a obblighi di riscatto, mentre altri tornano a disposizione del club. Al centro delle decisioni ci sono nomi pesanti come Bennacer, Musah e Chukwueze, in un contesto tecnico guidato dalle valutazioni del nuovo allenatore Rúben Amorim e dalle esigenze della prossima stagione di Serie A.

Tra prestiti chiusi e rientri in rosa

Secondo Gazzetta.it, alcuni giocatori hanno già lasciato definitivamente il Milan grazie a prestiti con obbligo di riscatto. È il caso di Tommaso Pobega e altri profili come Colombo e Jiménez, che hanno trovato nuova sistemazione.

Diversa la situazione per chi rientra da prestiti con diritto di riscatto non esercitato, spesso per rendimento sotto le aspettative o costi troppo elevati.

Bennacer verso l’addio, nodo economico e tecnico

Tra i nomi più pesanti figura Ismaël Bennacer, destinato a lasciare il club in modo definitivo. Il centrocampista non rientra più nei piani rossoneri e il suo contratto, in scadenza nel 2027, rappresenta un nodo anche dal punto di vista economico. La sua uscita appare ormai definita, con il Milan orientato a una nuova ristrutturazione del reparto.

Yunus Musah in maglia azzurra Napoli durante una partita
Yunus Musah in azione con la maglia dell’Atalanta

Musah e Chukwueze tra conferma e valutazione

Situazione diversa per Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Entrambi rientrano alla base e saranno valutati nel nuovo corso tecnico. Per Musah, le caratteristiche di intensità e gioco verticale potrebbero risultare utili, soprattutto in un contesto dove il centrocampo potrebbe cambiare volto. Anche Chukwueze avrà spazio per convincere, nonostante una stagione altalenante e una trattativa di riscatto non chiusa dal Fulham FC.

Poi ci ancora da definire diverse posizioni. Alcuni profili, come Bondo e Terracciano, sono già destinati a nuove sistemazioni, mentre per i giovani come Camarda e Zeroli serviranno valutazioni più profonde. Una fase di transizione chiara, in cui il Milan dovrà scegliere tra continuità e ripartenza.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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