Milan, in arrivo un’altra batosta per i tifosi: decisione ormai presa

La proprietà del Milan ha deciso di alzare i prezzi della campagna abbonamenti per l’estate, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La scelta arriva in un momento di massima tensione tra il club e la tifoseria. Da settimane i sostenitori del Milan esprimono il loro disappunto attraverso manifesti affissi a Milano e Napoli, striscioni davanti a Casa Milan e comunicati della Curva Sud. I bersagli principali della protesta sono il proprietario Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Paolo Scaroni.

Milan e gli abbonamenti: una decisione pesante

La proprietà sembra intenzionata a proseguire per la sua strada, nonostante le settimane difficili che si stanno affrontando.

Aumentare i prezzi in questo contesto rischia di allontanare ulteriormente i tifosi rossoneri che, malgrado la situazione, hanno sempre mostrato sostegno alla squadra nei momenti complicati della stagione.

Gerry Cardinale osserva il Milan dalla tribuna

La strategia del Milan tra incertezze e malumori

Il club rossonero si ritrova ancora senza guide pratiche a livello dirigenziale dopo le recenti scelte di Cardinale. La Curva Sud ha già lanciato messaggi chiari: la contestazione proseguirà con determinazione durante l’estate. L’aumento tariffario potrebbe trasformarsi in un ulteriore elemento di tensione tra proprietà e tifoseria, complicando ulteriormente una situazione già critica.

Per il Milan la prossima campagna abbonamenti diventerà un banco di prova concreto della fiducia residua tra il club e i suoi sostenitori. Se il numero degli abbonati dovesse crollare rispetto ai 40mila della scorsa stagione, la proprietà avrà una risposta tangibile sulla solidità del progetto.