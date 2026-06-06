News Milan

Milan, in arrivo un’altra batosta per i tifosi: decisione ormai presa

di
Milan, in arrivo un’altra batosta per i tifosi: decisione ormai presa
Gianfranco Cardinale, AD del Milan, durante una riunione presso la sede aziendale
Gianfranco Cardinale, amministratore delegato del Milan, durante una riunione in ufficio con camicia bianca

La proprietà del Milan ha deciso di alzare i prezzi della campagna abbonamenti per l’estate, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La scelta arriva in un momento di massima tensione tra il club e la tifoseria. Da settimane i sostenitori del Milan esprimono il loro disappunto attraverso manifesti affissi a Milano e Napoli, striscioni davanti a Casa Milan e comunicati della Curva Sud. I bersagli principali della protesta sono il proprietario Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Paolo Scaroni.

Milan e gli abbonamenti: una decisione pesante

La proprietà sembra intenzionata a proseguire per la sua strada, nonostante le settimane difficili che si stanno affrontando.

Aumentare i prezzi in questo contesto rischia di allontanare ulteriormente i tifosi rossoneri che, malgrado la situazione, hanno sempre mostrato sostegno alla squadra nei momenti complicati della stagione.

Gerry Cardinale in tribuna al Milan, conversazione durante una partita
Gerry Cardinale osserva il Milan dalla tribuna

La strategia del Milan tra incertezze e malumori

Il club rossonero si ritrova ancora senza guide pratiche a livello dirigenziale dopo le recenti scelte di Cardinale. La Curva Sud ha già lanciato messaggi chiari: la contestazione proseguirà con determinazione durante l’estate. L’aumento tariffario potrebbe trasformarsi in un ulteriore elemento di tensione tra proprietà e tifoseria, complicando ulteriormente una situazione già critica.

Per il Milan la prossima campagna abbonamenti diventerà un banco di prova concreto della fiducia residua tra il club e i suoi sostenitori. Se il numero degli abbonati dovesse crollare rispetto ai 40mila della scorsa stagione, la proprietà avrà una risposta tangibile sulla solidità del progetto.

Redazione SpaziMilan
Gestione cookie