Milan, in chiusura l’affare per un giovane talento: arriva da un club di Serie A!

Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2008 della Lazio, è il nuovo obiettivo del Milan calciomercato. Come rivela Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno avviato trattative avanzate per il difensore della Primavera biancoceleste.
Calvani dal settore giovanile laziale al Milan Futuro
Il Milan punta a integrare il giovane difensore nel progetto futuro della società. Calvani rappresenta il profilo di prospettiva su cui i rossoneri intendono investire.
La stagione in corso ha confermato il valore del classe 2008. In Primavera ha collezionato 29 presenze, di cui 13 da titolare, accumulando 1651 minuti complessivi. Un minutaggio che testimonia la continuità di impiego nel campionato giovanile laziale.
I numeri di Calvani in questa stagione
Le statistiche evidenziano le caratteristiche offensive e difensive del terzino sinistro. Come emerso dai dati di Sofascore, Calvani ha firmato 3 assist nel torneo Primavera, confermando il contributo nella fase di spinta. Sulla difesa mantiene una media di 3.1 duelli vinti a partita e recupera 4.2 palloni di media, dati che rivelano una presenza costante nella lettura del gioco.
L’approccio del Milan alla ricerca di giovani talenti segue una strategia consolidata: individuare profili in crescita nei vivai italiani ed europei per affidare loro un percorso strutturato.
Quale ruolo avrà Calvani nel progetto rossonero? Probabile la sua presenza nel gruppo del Milan Futuro, permettendogli di giocare con continuità in una categoria più competitiva rispetto alla Primavera, mantenendo però il controllo diretto della società.