Milan, si prepara il colpo in difesa: può arrivare dal Portogallo

Antonio Silva del Benfica emerge come opzione concreta per la difesa rossonera. La scadenza contrattuale al 30 giugno 2027 abbassa significativamente i costi dell’operazione.

Antonio Silva e il progetto tattico di Amorim

Con l’arrivo ufficiale di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, la dirigenza rossonera ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di profili che possano integrarsi immediatamente nel sistema di gioco portoghese. Il difensore centrale classe 2003 del Benfica rappresenta un’opzione interessante proprio perché ha le caratteristiche tattiche richieste dal nuovo allenatore. Silva possiede doti di lettura tattica e intelligenza posizionale che lo rendono idoneo a giocare anche in una difesa a tre.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il profilo del difensore portoghese non è casuale. Sa impostare il gioco dal basso con precisione nei passaggi, una caratteristica che manca – in alcuni tratti – ai titolari rossoneri Gabbia, Tomori e Pavlovic. In questa stagione nel campionato portoghese, Silva ha collezionato 20 presenze da titolare con 1866 minuti in campo, mantenendo una media di 65.6 tocchi per partita, sintomo di un giocatore che gestisce frequentemente il possesso palla.

La valutazione e il vantaggio della scadenza

Su Silva Fabrizio Romano non ha chiuso completamente le porte, affermando che in questo momento non è un discorso in piedi, ma bisogna aspettare. Tuttavia, la situazione contrattuale gioca a favore del Milan. Il contratto del difensore scade il 30 giugno 2027, una scadenza sufficientemente vicina da permettere una riduzione significativa della valutazione.

Questa dinamica contrattuale rappresenta un vantaggio concreto rispetto ad altri profili accostati al Milan in difesa. Gonçalo Inácio dello Sporting, ad esempio, viene considerato proibitivo dal punto di vista economico. Silva offre quindi un compromesso tra qualità tattica e sostenibilità finanziaria, due fattori determinanti nelle scelte di mercato rossonere.

Antonio Silva durante una partita con il Benfica

Le caratteristiche di gioco di Silva

Il difensore portoghese incarna esattamente ciò che Amorim ha cercato nelle sue precedenti esperienze: un centrale che sa costruire dal basso, leggere gli spazi e integrarsi in sistemi di gioco complessi. La sua capacità di giocare in una linea a tre o quattro lo rende versatile rispetto alle esigenze tattiche rossonere, dove potrebbe affiancare i difensori attuali o sostituirli gradualmente. L’operazione non è ancora decollata ufficialmente, ma la convergenza tra le caratteristiche di Silva e il progetto tecnico di Amorim la rende plausibile nei prossimi mesi.

Se la dirigenza rossonera dovesse accelerare nei contatti con il Benfica, la scadenza contrattuale di Antonio Silva potrebbe trasformarsi in un elemento decisivo per chiudere una trattativa vantaggiosa dal punto di vista economico. Il Milan ha ora gli strumenti per costruire una difesa moderna e funzionale al calcio di Amorim.