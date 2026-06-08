Milan, la fuga dei big rossoneri non è totale: in due hanno scelto di restare

Pavlovic e Jashari scelgono il Milan per la prossima stagione, secondo la Gazzetta dello Sport, mentre attorno al club rossonero cresce il malcontento sui progetti futuri. La situazione in casa Milan è complessa: diversi giocatori cercano una via d’uscita a causa dell’incertezza societaria e della scarsa credibilità nel progetto. Ma non tutti ragionano così.

Pavlovic: la stagione di riscatto nel rossonero

Strahinja Pavlovic affronta un momento delicato della sua carriera al Milan. In questa sua seconda stagione rossonera, il difensore ha trovato una continuità di rendimento condita da gol e prestazioni di grande solidità, rivelandosi come uno dei migliori calciatori milanisti della stagione. La scelta di restare rappresenta una dichiarazione di intenti. Il difensore vuole proseguire il percorso di crescita nel progetto rossonero, consapevole di poter accumulare ancora progressi e diventare ancor più una stella per la difesa rossonera.

Jashari e la voglia di trascinare dal centrocampo

Ardon Jashari ha invece vissuto un’annata completamente diversa. Ha giocato pochissimo a causa di un infortunio che ha bloccato la sua prima parte di stagione. Al suo ritorno, è stato relegato quasi esclusivamente al ruolo di vice Modric, deludendo le attese nelle sue pochissime apparizioni.

Entrambi hanno rifiutato implicitamente le tentazioni di mercato che inevitabilmente arrivano quando un club attraversa turbolenze societarie. Questa lealtà, in un momento di grande incertezza, acquista un valore particolare. In un mercato dove la fedeltà scarseggia, due giocatori che credono nel progetto Milan offrono una base solida su cui costruire la prossima stagione.

La vera sfida ora spetta alla proprietà Cardinale e ai dirigenti. Se Pavlovic e Jashari vedono il loro futuro a Milano nonostante i dubbi esterni, il club deve fornire loro le garanzie sportive necessarie. Una squadra competitiva, un allenatore credibile, una strategia di mercato coerente: solo così la fuga dei big rossoneri non sarà totale.