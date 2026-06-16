Milan, la rivoluzione dirigenziale vede un’idea precisa: affari vicini

Il Milan prepara una svolta anche fuori dal campo. La Gazzetta dello Sport racconta la possibile rivoluzione tedesca in area sportiva, con Markus Krösche e Timmo Härdung vicini alla corte rossonera. Due profili giovani, formati nel modello Eintracht Francoforte, dove scouting, algoritmi e capacità di valorizzare i giocatori hanno prodotto risultati importanti. Per il club rossonero sarebbe un cambio netto, pensato per ricostruire competitività, immagine e sostenibilità economica dopo una fase complicata.

La nuova linea del Milan

La Gazzetta dello Sport parla di un Milan che guarda a una coppia dirigenziale abituata a lavorare con metodo, dati e rete internazionale. Markus Krösche, 45 anni, viene indicato come figura centrale dell’area tecnica. Timmo Härdung, 36 anni, sarebbe invece il braccio destro, pronto a entrare in una struttura sportiva da ricostruire.

Il messaggio è chiaro. Non si tratta solo di scegliere dirigenti nuovi, ma di cambiare approccio. Il Milan cerca competenze moderne, capacità di lettura del mercato e una linea più riconoscibile nelle decisioni sportive.

Il modello Eintracht: plusvalenze da non sottovalutare

Il punto di partenza è il lavoro fatto all’Eintracht Francoforte. I due hanno lavorato insieme tra algoritmi e una fitta rete di scouting.

Il club tedesco ha costruito valore attraverso operazioni mirate. Il caso Nathaniel Brown viene indicato come ultimo esempio dal quotidiano: pagato 5,5 milioni al Norimberga, sarebbe ora vicino al passaggio al Bayern Monaco per 55 milioni.

La stessa logica viene raccontata anche attraverso altri affari. Randal Kolo Muani, preso a parametro zero dal Nantes, è stato venduto al PSG per 95 milioni. Omar Marmoush, arrivato a parametro zero dal Wolfsburg, è passato al Manchester City per 75 milioni. Hugo Ekitike, acquistato dal PSG per 17,5 milioni, è stato ceduto al Liverpool per 91,5 milioni.

Krosche durante un’intervista in studio

Un cambio di mentalità

Per il Milan, l’arrivo di Krösche e Härdung avrebbe un peso tecnico e culturale. Significherebbe puntare su idee chiare, selezione dei profili e sostenibilità. Una strada diversa, più attenta al valore dei giocatori e meno legata all’improvvisazione.

Il club rossonero cerca un nuovo equilibrio tra risultati e mercato. La rivoluzione tedesca, se confermata, potrebbe diventare il primo vero segnale di una ricostruzione profonda. A Milano non basterà comprare bene. Servirà tornare a scegliere con coraggio, identità e continuità.