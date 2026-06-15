Milan, sembrava fatta ma ora cambia tutto? “Nessuno ci ha contattati”

Markus Krösche al Milan ha trovato l’intesa contrattuale, ma l’Eintracht Francoforte non ha ancora liberato il dirigente tedesco dal contratto fino al 2028.

Krösche e il muro dell’Eintracht: il presidente nega i contatti

Il presidente dell’Eintracht Francoforte Mathias Beck ha gelato gli entusiasmi rossoneri con una dichiarazione perentoria. “Nessuno del Milan ci ha contattato riguardo a Markus Krösche“, ha affermato a Bild il numero uno del club tedesco. Beck ha aggiunto un dettaglio che complica la trattativa: “Noi, in quanto comitato direttivo dell’Eintracht Francoforte, non abbiamo ricevuto alcuna indicazione da parte di Markus Krösche sulla sua volontà di lasciare l’Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028“. Il messaggio è univoco: il club tedesco non intende facilitare la partenza e, almeno pubblicamente, sostiene di non aver ricevuto richieste ufficiali.

Tuttavia la realtà del negoziato è più complessa. Secondo quanto risulta, il Milan ha già raggiunto un accordo di massima con Krösche per il ruolo di Head of Football nella rivoluzione gestionale voluta da Gerry Cardinale. Il nodo da sciogliere è esclusivamente il rilascio da parte di Francoforte. Le dichiarazioni di Beck potrebbero rappresentare una posizione negoziale, non una chiusura definitiva. Le parti stanno lavorando per trovare una soluzione nei prossimi giorni.

Con Krösche arriva anche Hardung: il modello Eintracht sbarca a Milano

L’operazione non riguarda solo il dirigente tedesco. Nel progetto milanista entrerebbe anche Timmo Hardung, direttore sportivo che ha lavorato a fianco di Krösche in Germania. La coppia ha costruito un modello di mercato vincente. L’Eintracht ha sfornato plusvalenze importanti grazie al loro lavoro di scouting: Kolo Muani ceduto a cifre record, Ekitike rigenerato e valorizzato, Marmoush esaltato dalle loro scelte. Attualmente il Bayern Monaco sta trattando per il terzino Brown con una proposta di circa 60 milioni di euro, ulteriore dimostrazione della capacità dei due dirigenti di identificare talenti e monetizzarli.

Questo sistema funziona perché combina valorizzazione dei giovani con una visione tattica precisa. Il Milan di Cardinale punta sulla stessa filosofia, ma dovrà adattarla alle ambizioni immediate del club. I rossoneri non possono permettersi di costruire solo sul lungo termine: la competizione europea e il campionato richiedono equilibrio tra investimenti giovani e profili già consolidati.

Amorim chiede rinforzi: il 3-4-3 e le esigenze tattiche

Su questo terreno si inserisce un altro elemento della strategia rossonera: l’arrivo di Ruben Amorim in panchina, già caldeggiato dallo stesso Krösche. Il tecnico portoghese ha un’idea tattica precisa, il 3-4-3, che richiede profili specifici. Amorim pretenderà una prima punta forte sul mercato e probabilmente chiederà rinforzi sugli esterni di centrocampo, ruoli cruciali nel suo sistema di gioco. Queste esigenze immediate non sono compatibili con una costruzione esclusivamente basata sui giovani talenti.

La sfida per Krösche sarà trovare l’equilibrio: mantenere la filosofia di Cardinale sui giovani promettenti, rispettare le richieste tattiche di Amorim e competere subito in campionato e in Europa League. Quest’ultimo trofeo rappresenta un’occasione concreta per il Milan nella prossima stagione, una competizione che il dirigente tedesco conosce bene per averla sfiorata con il Manchester United.

I prossimi giorni saranno decisivi. Una volta sbloccato l’ostacolo Eintracht, il Milan potrà finalmente iniziare a costruire la squadra secondo il modello Krösche-Hardung, con Amorim pronto a plasmarlo tatticamente. La finestra di mercato estiva diventerà il vero banco di prova della strategia rossonera tra giovani talenti e rinforzi funzionali al progetto tattico del portoghese.