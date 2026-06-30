Milan, la smentita di Moretto chiude una pista inglese: “Non è nella lista”

John Stones non rientra nei piani del Milan. Secondo Matteo Moretto, il difensore del Manchester City in scadenza a parametro zero non figura nella lista dei centrali seguiti dai rossoneri, nonostante le indiscrezioni delle ultime ore.

Stones e il Manchester City: numeri che non convincono

Il centrale inglese classe 1994 ha collezionato appena 1.144 minuti di gioco nella stagione appena conclusa, distribuiti in 18 presenze con i Citizens. I frequenti infortuni muscolari rappresentano il vero problema: negli ultimi due anni ha saltato complessivamente 58 partite. Guardiola lo aveva trasformato in un difensore moderno capace di incidere anche in possesso palla, ma quella versione di Stones appartiene ormai al passato. L’affidabilità fisica non è più garantita, elemento decisivo per un club che punta a competere su più fronti.

C’è anche la questione economica. Stones percepisce 8,4 milioni di euro netti annui al Manchester City. Il Milan potrebbe offrirne al massimo la metà, cifra comunque ritenuta spropositata dai vertici rossoneri considerando le condizioni attuali del giocatore. Non si tratta di una semplice differenza contrattuale, ma di una valutazione complessiva negativa.

Milan e la difesa: la strategia di Amorim prima degli acquisti

Amorim ha scelto una strada diversa. Il tecnico portoghese intende prima valutare approfonditamente i difensori già presenti in rosa, decidendo su chi puntare e su chi cedere. Solo successivamente il Milan affonderà il colpo in entrata, cercando profili più giovani e con prospettive di crescita. L’identikit del centrale ideale è completamente opposto a quello di Stones: il club guarda a giocatori con margini di miglioramento, non a veterani in declino.

Moretto ha confermato questa linea:

“Si parla con insistenza anche di John Stones. Il centrale inglese ha 32 anni e si svincolerà a costo zero dal Manchester City. Ad oggi, però, il suo nome non mi risulta nella lista dei difensori seguiti dal Milan”.

La dichiarazione chiude definitivamente la porta a qualsiasi speculazione sulla possibile firma del difensore inglese.

Quale sarà il vero obiettivo difensivo del Milan? I rossoneri stanno tracciando un profilo completamente diverso, orientato su centrali con ancora anni di calcio ad alto livello davanti. Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e altri nomi circolati nelle settimane scorse rappresentano meglio le ambizioni di mercato del club milanese, rispetto a operazioni di riciclaggio di giocatori in declino.

La finestra di mercato estiva del Milan si delinea con maggiore chiarezza. Amorim avrà il tempo necessario per valutare la rosa, gestire le uscite e poi intervenire con acquisti mirati. Stones rimarrà un’opzione di altri club europei, mentre il Milan continua a cercare il difensore che possa garantire solidità fisica e prospettive future nel calciomercato rossonero.