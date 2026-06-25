Milan, l’annuncio dalla Germania: “Un giapponese come obiettivo dei rossoneri”

Daichi Kamada torna nel mirino del Milan a parametro zero. Il centrocampista giapponese, secondo Sport Bild, interessa nuovamente i rossoneri in vista della prossima stagione.

Kamada al Milan: il capitolo che si ripete

Non è la prima volta che le strade di Kamada e del Milan si incrociano. Nel 2023, Paolo Maldini aveva già trattato il classe 1995 con l’Eintracht Frankfurt, quando il giocatore era disponibile a parametro zero. L’affare non si concluse allora: Kamada scelse Lazio e rimase nella capitale per una stagione intera. Ora la situazione si ripresenta identica, con il contratto del numero 10 che scade nei prossimi giorni con il Crystal Palace.

Il passaggio ai londinesi avvenne nell’estate 2024, sempre a titolo gratuito da Lazio. In Inghilterra Kamada ha collezionato 89 presenze, mettendo a segno tre gol e otto assist. Ha conquistato anche trofei importanti: la FA Cup, la Supercoppa inglese e la Conference League con Oliver Glasner. Proprio l’allenatore tedesco era stato accostato al Milan prima che Ruben Amorim prendesse la panchina rossonera.

Il ruolo tattico e la compatibilità con Amorim

Amorim utilizza un sistema che prevede due trequartisti alle spalle della punta. Kamada, per caratteristiche e esperienza, si adatta perfettamente a questo modulo. La compatibilità tattica rappresenta il principale vantaggio di questa operazione: il giapponese conosce il campionato italiano, ha dimostrato solidità fisica e tecnica ad alti livelli, e non richiederebbe investimento economico.

Ciò che spinge il Milan a tornare su Kamada è l’opportunità concreta di un affare a costo zero. Dopo il fallimento del 2023, il club rossonero non ha dimenticato il profilo del centrocampista. La scadenza imminente del suo contratto con il Crystal Palace rappresenta una finestra ristretta ma concreta per avanzare una proposta.

Perché allora Kamada non arrivò a Milano tre anni fa? L’agente del giocatore aveva spiegato le ragioni della scelta di Lazio. Motivazioni personali, preferenze contrattuali o valutazioni diverse sulla progettualità del club avevano prevalso. Oggi il contesto è mutato: il Milan ha cambiato guida tecnica e possiede una visione tattica più definita con Amorim.

Lo scenario per l’estate

Il Milan deve agire con tempestività. Kamada resterà libero di firmare per qualsiasi club a partire dai prossimi giorni, e la concorrenza non mancherà. Club europei di rilievo cercheranno di assicurarsi un centrocampista di qualità senza esborso economico. La carta vincente rossonera è la familiarità del giocatore con la Serie A e la certezza di un progetto tecnico solido.

Se il Milan dovesse concretizzare questa operazione, avrebbe risolto una lacuna in mediana senza gravare sul bilancio estivo. Kamada porterebbe esperienza, trofei internazionali e capacità di adattamento tattico immediato. La storia non detto che vada a buon fine come nel 2023, ma stavolta il Milan e Kamada hanno una seconda occasione per incontrarsi sul mercato dei parametri zero.