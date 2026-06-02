Milan, l’annuncio su Rangnick mette in riga la società: “Mi piace, ma attenti ad una cosa…”

Rangnick rimane un’opzione concreta per il Milan, ma solo a patto che la società accetti una rivoluzione organizzativa totale. Secondo Sky Sport, il tecnico tedesco non allenerà più nella quotidianità: sceglierà lui l’eventuale allenatore, richiedendo pieni poteri decisionali.

Rangnick: il profilo che piace, ma richiede fiducia assoluta

Massimo Marianella, negli studi di Sky Sport, ha analizzato il profilo del tecnico con chiarezza:

“Rangnick a me piace moltissimo. È un personaggio che però va preso un pochino con le molle. È un clamoroso conoscitore e divulgatore di calcio, ha delle idee bellissime”.

Insomma, Marianella riconosce le qualità tecniche indiscutibili, ma sottolinea una criticità fondamentale. L’ipotesi Rangnick non è una semplice scelta di allenatore, bensì un cambio di paradigma gestionale.

Il ct dell’Austria è stato chiaro: vuole chiavi della società, con la società che dovrebbe fare un passo indietro sulle decisioni. Rangnick ha costruito una reputazione internazionale proprio su questo modello organizzativo, riuscendo a trasformarne i club dove ha operato. La domanda che Marianella pone è diretta: il Milan è davvero disposto a cedere il controllo tattico e strategico? La risposta rimane incerta, perché significherebbe accettare una struttura dove il tedesco diventa un esecutore di un progetto più ampio.

Ralf Rangnick durante la partita

Milan, il confronto con altre piste: perché Rangnick è diverso

Iraola era un’alternativa, ma il tecnico spagnolo ha scelto di andare al Liverpool piuttosto che affrontare una situazione complessa senza garanzie. La differenza è sostanziale: quando contatti un allenatore, puoi vendergli la storia gloriosa del Milan, la maglia che ha dominato il mondo. Ma serve anche un progetto credibile, non soltanto un marchio. Rangnick, al contrario, arriva con un’idea ben definita e pretende gli strumenti per realizzarla.

In settimana si spera ci sia una decisione definitiva. Rangnick deve prima incontrare la federazione austriaca prima di qualsiasi impegno ufficiale. Il Milan continua a valutare le proprie opzioni, ma l’ipotesi del tedesco rappresenta il modello più radicale di cambiamento strutturale disponibile nel mercato attuale.