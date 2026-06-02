Milan, Moretto conferma: “È in cima alla lista per il ruolo di ds”

Matteo Moretto, nel video aggiornamento sul canale di Fabrizio Romano, ha confermato che Ramon Planes mantiene posizioni solide nella corsa al ruolo di direttore sportivo rossonero. La candidatura dell’ex Al-Ittihad, oggi advisor esterno, rappresenta una delle poche certezze in una fase di riorganizzazione dirigenziale caotica al Milan.

Planes: la figura papabile tra i candidati

Secondo Moretto, “Resiste Ramon Planes, che è un direttore sportivo con una certa esperienza. È vero che non è più il ds dell’Al-Ittihad ma è un advisor esterno. È una figura papabile, tra i candidati. Resiste. Oggi resiste la sua candidatura. È forse una candidatura quasi sicura“. L’analista ha sottolineato come l’esperienza acquisita e il tipo di lavoro svolto rendono Planes una scelta naturale per il Milan. Non si tratta di una certezza assoluta, ma di un profilo che il club rossonero considera credibile per guidare l’area tecnica.

La figura di Planes si contrappone al caos che circonda altre candidature. Mentre Jovan Kirovski rimane “saldo sulla sua posizione” e legato a Ibrahimovic, che avrebbe persino immaginato il suo ruolo come direttore sportivo della prima squadra, Planes emerge come la soluzione più concreta e immediata. Il Milan continua a condurre colloqui su più fronti, ma la candidatura dell’ex dirigente spagnolo mantiene una stabilità che altri nomi non possiedono.

La coppia Planes-Pochettino: l’asse più accreditato

Un elemento cruciale emerso dall’intervento di Moretto riguarda il possibile abbinamento tra Planes e un allenatore. “Il candidato forte di Ramon Planes sarebbe Pochettino, quindi sarebbe la coppia Planes-Pochettino un po’ più accreditata“. Questa alleanza rappresenta un progetto coerente: un direttore con esperienza internazionale e un tecnico di provato valore. Non è garantito che Planes porterà Pochettino al Milan, ma il tandem gode di maggiore credibilità rispetto ad altre combinazioni attualmente vagliate.

Nel frattempo, il Milan continua a incontrare altri profili. Glasner rappresenta una candidatura che piace indipendentemente da Rangnick, mentre Jaissle viene considerato in questa settimana cruciale. Ibrahimovic, che dovrebbe partire per l’America nel fine settimana per seguire i Mondiali da commentatore, continuerà a lavorare per il Milan, ma le discussioni dovranno accelerarsi significativamente nei prossimi giorni.

La situazione del calciomercato Milan rimane in bilico, ma Planes rappresenta l’unica candidatura che, secondo le valutazioni di chi segue da vicino il club, ha consolidato la propria posizione nelle preferenze della dirigenza rossonera. La prossima mossa spetta a Cardinale e al suo staff per concretizzare questa scelta o virare verso altre soluzioni già in discussione.