Milan, Nesta attacca tutti: “Ecco cosa serve per uscire dal caos”

Secondo Alessandro Nesta, il Milan ha smarrito la rotta non per insufficienza di talento, ma per disordine organizzativo interno. L’ex difensore rossonero ha tracciato un quadro preciso della crisi.

Nesta accusa: Milan soffocato dalla confusione interna

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nesta ha puntato il dito contro la gestione complessiva del club durante il finale di stagione che ha estromesso il Milan dalla Champions League. “Il vero problema è stata la confusione interna al club“, ha dichiarato, allargando lo sguardo oltre le responsabilità tecniche di allenatore e calciatori. La ricetta proposta è netta: struttura chiara, ruoli definiti, responsabilità precise. “Puoi ripartire se metti le persone giuste nel posto giusto e dai loro compiti e responsabilità precise”, il messaggio dell’ex capitano rossonero.

Nesta non crede che la rosa sia inadeguata come molti sostengono. La base esiste e ha potenziale. Il portiere convince, Pavlovic ha fatto progressi significativi, il centrocampo funziona. Il verdetto è categorico su un punto:

“L’unica cosa di cui hanno bisogno i rossoneri è assolutamente un gran centravanti“.

Non un attaccante qualsiasi, ma un elemento di spessore internazionale capace di fare la differenza.

Dal direttore sportivo dipende tutto: la visione di Nesta

Quale deve essere il primo passo del Milan? Trovare un direttore sportivo capace. Senza questa figura centrale, qualsiasi scelta tattica rimane priva di coerenza. Con un ds che sa cosa vuole, che sceglie un allenatore affine alla propria visione e che insieme traccia una linea progettuale, i tempi di risalita si accorciano significativamente.

Nesta ha evitato di indicare nomi per la panchina lasciata vuota dall’esonero di Allegri, spostando l’asse della discussione su ciò che realmente conta: la struttura decisionale. Un Milan riorganizzato nel modo giusto può ambire subito al secondo posto. Non è una promessa vaga, ma una valutazione basata sul valore della rosa disponibile e sulla possibilità concreta di operare acquisti mirati.

La diagnosi del Milan passa per un ricambio radicale nelle gerarchie decisionali. Senza chiarezza su chi comanda e cosa si vuole raggiungere, nemmeno i migliori giocatori riescono a esprimere il loro potenziale.