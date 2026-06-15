Milan, non solo Amorim: chiuso un altro accordo per completare la rivoluzione

Ruben Amorim arriva al Milan con un ruolo inedito: non solo allenatore, ma manager con poteri decisionali sul mercato. La rivoluzione rossonera prende forma con l’accordo verbale per Markus Krösche come Head of Football.

Amorim al Milan: accordo biennale con opzione per il terzo anno

Il portoghese ha firmato per due stagioni più possibilità di estensione. Secondo l’esclusiva di Matteo Moretto, “Avrà molti più poteri di un allenatore normale, sarà una figura con una forza più preponderante e lavorerà con Krösche e il nuovo DS”. Questa configurazione organizzativa trasforma completamente la gerarchia decisionale del Milan. Amorim non si limiterà a indicare il profilo di giocatore necessario: avrà voce determinante nella selezione dei nomi specifici, spingendo per profili che si adattino al suo 3-4-3 offensivo.

Krösche e Hardung: la filosofia dell’Eintracht a Milano

Markus Krösche arriva come nuovo Head of Football. “Accordo verbale per Markus Krösche come nuovo Head of Football del Milan. In arrivo anche Timmo Hardung come direttore sportivo”, ha confermato Moretto. La coppia dirigenziale ha già costruito un’esperienza significativa in Germania con l’Eintracht Francoforte, dove ha identificato e sviluppato talenti di valore internazionale.

Quale sarà il primo obiettivo di mercato? La prima punta rimane prioritaria. Il Milan necessita di un attaccante centrale con caratteristiche diverse da quelle di Gimenez, un profilo capace di muoversi negli spazi ristretti dell’area di rigore e di dialogare con gli esterni offensivi del sistema tattico di Amorim. Il lavoro coordinato tra il nuovo allenatore e la dirigenza dovrà produrre risultati rapidi sul mercato.

La sfida organizzativa è delicata: Krösche, Hardung e Amorim dovranno operare in sintonia senza conflitti di competenze. Il Milan ha bisogno di decisioni rapide e di profili sia già pronti per la competizione immediata sia giovani con potenziale di sviluppo. La prossima sessione di calciomercato dirà se questa struttura dirigenziale riuscirà a combinare la visione di crescita del Milan con i risultati concreti che la piazza rossonera attende.