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Milan, Krosche compone il “suo” team: corsa a de per il DS

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Milan, Krosche compone il “suo” team: corsa a de per il DS
Krosche valuta il dirigente sportivo per il Milan
DS Milan, corsa a due tra Hartung e Ozek

Si concretizza sempre di più l’ipotesi di vedere Krosche al Milan come direttore tecnico, ruolo di spicco all’interno della società gestita da RedBird con forte potere decisionale. Ebbene, questi potrebbe portare con sé – oltre ad Amorim come mister – un dirigente sportivo fra Hardung e Ozek.

Mila, Krosche sceglie il DS: Ozek o Hardung i favoriti

Il Milan vira con sempre più decisione verso Markus Krosche come DT del nuovo organigramma bianconero: dopo il fallimentare tentativo per Ragnick, l’attuale dirigente dell’Eintracht Francoforte si avvicina – in attesa di una quadra per liberarlo dal club tedesco – e inizia ad ideare i suoi collaboratori: dall’allenatore (sempre più Ruben Amorim) al direttore sportivo, con due nomi in risalto. Ebbene, rivela La Gazzetta dello Sport, si tratta di Devin Ozek, ex Fenerbahce e Leverkusen attualmente libero, e Timmo Hardung, già attuale collaboratore di Krosche a Francoforte. Che la corsa alla nuova società stia giungendo al termine?

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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