Milan, si stringe il cerchio: ecco la coppia favorita per i ruoli di ds e allenatore

Markus Krösche ha dato il via libera ad Amorim come prossimo allenatore del Milan. L’attuale dirigente dell’Eintracht Francoforte, secondo La Gazzetta dello Sport, non ha posto veti sulla candidatura del tecnico portoghese per la panchina rossonera.

Krösche al Milan: il profilo più apprezzato da Cardinale

Il manager tedesco rappresenta la scelta preferita della proprietà americana per guidare la riorganizzazione strutturale del club. Krösche ha un contratto fino al 2028 con l’Eintracht, ma ha manifestato l’intenzione di intraprendere una nuova esperienza. Il suo profilo sposa perfettamente la necessità milanista di introdurre ordine nell’organigramma, frammentato da anni di decisioni contraddittorie.

Negli ultimi incontri con i possibili nuovi dirigenti rossoneri, il nome di Amorim è stato discusso direttamente con Krösche. Il tecnico ex Manchester United e Sporting ha ottenuto il benestare del dirigente tedesco, elemento che accelera i tempi di definizione della strategia futura. Non ci sono ostacoli sulla scelta dell’allenatore: Krösche sa già con chi dovrà lavorare.

La rivoluzione tattica e mercatale: cosa chiede Krösche

Cosa distingue il progetto Krösche da quello precedente? Il tedesco punta a ridurre i vincoli decisionali rispetto alla struttura Rangnick. Vuole autonomia nelle scelte di campo e interventi significativi nel settore giovanile, aree dove il Milan ha accumulato ritardi competitivi.

L’Eintracht sotto la sua guida ha sviluppato un modello di ricerca talenti su scala internazionale. Kolo Muani, Marmoush ed Ekitike sono stati acquisiti a costi contenuti e rivenduti per cifre importanti, generando plusvalenze costanti. Il Milan intende replicare questa filosofia: scouting aggressivo, valorizzazione in campo, monetizzazione intelligente dei giocatori. Questo approccio consente di mantenere i bilanci in equilibrio pur rafforzando la rosa competitiva.

Timmo Hardung e Devin Ozek rimangono i nomi monitorati per il ruolo di direttore sportivo. Entrambi potrebbero affiancare Krösche nella gestione operativa del mercato, creando un nucleo dirigenziale stabile e coeso.

Amorim e il Milan: equilibrio tra ambizioni e sostenibilità

L’arrivo di Amorim comporta l’esigenza di rinforzi mirati per competere subito. Il tecnico portoghese non accetterà progetti indefiniti: dovrà vincere nel breve termine. Il mercato dovrà essere costruito con precisione chirurgica, bilanciando le spese per i rinforzi immediati con la logica delle plusvalenze a medio termine. Non è uno scontro fra visioni, ma una convergenza fra le ambizioni di campo e la disciplina finanziaria.

Se Krösche riuscirà a liberarsi dall’Eintracht, il Milan avrà finalmente una leadership forte e unitaria. La programmazione presente e futura del calciomercato Milan dipenderà dalla capacità di questo tandem dirigenziale di integrare le necessità tattiche di Amorim con la sostenibilità economica del club. Le prossime settimane definiranno i tempi di questa transizione strutturale.