Panchina Milan, ora è corsa a due: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano

Ruben Amorim ha dato apertura totale al Milan, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano. L’allenatore portoghese ha rifiutato una proposta del Benfica per concentrarsi sulla panchina rossonera: è il principale candidato insieme a Mathias Jaissle per la panchina.

Amorim sceglie il Milan: il rifiuto del Benfica

La strada verso la panchina del Milan si restringe attorno a due nomi: Amorim e Jaissle. Glasner, che aveva dominato le discussioni nelle scorse settimane, è ormai definitivamente defilato. Romano ha confermato che dal famoso martedì l’allenatore austriaco aspetta un feedback dal Milan che non è mai arrivato, perché il club ha cambiato direzione strategica.

Amorim rappresenta la soluzione più diretta. Ha manifestato disponibilità totale verso il progetto rossonero e ha scelto consapevolmente di non accettare il Benfica. La motivazione è chiara: ritiene che il Milan, anche senza partecipazione alla Champions League, offra un’opportunità concreta per ricostruire una squadra secondo la sua visione tattica e filosofica.

Ruben Amorim during a match

Jaissle in bilico: il contratto con l’Al-Ahli blocca tutto

Quale ostacolo separa il Milan da Jaissle? Il vincolo contrattuale con l’Al-Ahli. L’allenatore svizzero è candidato forte e tentato dal progetto rossonero, ma la sua situazione contrattuale complica enormemente le trattative e rallenta qualsiasi accelerazione. Per questo motivo Amorim rimane la pista tecnicamente più semplice. Non è legato a nessun club e può liberarsi immediatamente. La sua disponibilità immediata rappresenta un vantaggio concreto rispetto a Jaissle, il quale dovrebbe prima risolvere la questione con il club saudita.