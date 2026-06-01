Milan, novità Rabiot: la verità sulla trattativa col Napoli

Adrien Rabiot e il Napoli hanno già avviato conversazioni concrete secondo quanto rivela Alfredo Pedullà. La situazione del Milan sul fronte tecnico blocca però le mosse definitive.

Pedullà: i contatti Rabiot-Napoli sono già avvenuti

Secondo Pedullà, i dialoghi tra il centrocampista francese e la società partenopea non rappresentano più un’ipotesi teorica. Le trattative hanno già preso forma, confermando l’interesse concreto del Napoli per il giocatore attualmente in forza al Milan.

La rivelazione arriva in un momento di grande incertezza in casa rossonera. Il club milanese naviga senza una guida tecnica stabile e senza una chiara direzione sportiva. Queste assenze creano il vuoto nel quale altre squadre muovono i loro passi. Il Napoli non perde tempo e accelera le proprie manovre di mercato proprio mentre il Milan rimane paralizzato.

Milan bloccato: la risoluzione interna rallenta tutto

L’esperto di mercato sostiene che bisognerà attendere chiarimenti sulla questione allenatore e direttore sportivo del Milan prima di comprendere come evolverà effettivamente l’operazione. I problemi organizzativi interni del club rossonero creano un’opportunità per i competitor.

Rabiot possiede un contratto con il Milan sino a giugno 2028. La permanenza del francese in rossonero non è dunque in discussione per motivi contrattuali. Tuttavia, il contesto di incertezza che circonda la società milanese potrebbe indurre il giocatore a valutare altre opzioni, specialmente se il Milan continuerà a muoversi lentamente nel definire il proprio progetto tecnico.

Il rapporto tra il centrocampista e Massimiliano Allegri rappresenta un elemento che in passato ha facilitato scelte importanti. Nel momento in cui il Milan non offre certezze, altri club sfruttano il vuoto decisionale per proporre alternative concrete e progetti definiti.

Lo scenario futuro: il Napoli punta a una soluzione rapida

I tempi per le decisioni di mercato si stanno comprimendo. Il Napoli ha scelto di muoversi in anticipo, avviando contatti reali con Rabiot proprio mentre il Milan rimane intrappolato nelle proprie dinamiche interne. Se la società milanese non riuscirà a definire rapidamente la propria struttura tecnica, rischia di trovarsi nella posizione di reagire agli eventi piuttosto che di gestirli attivamente. Rabiot rimane un asset importante nel progetto rossonero, ma senza chiarezza sul futuro, il calciomercato del Milan continuerà a subire pressioni da squadre più decise nel perseguire i propri obiettivi.