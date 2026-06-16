Milan, novità sulla trattativa per Krosche: la mossa dell’Eintracht

Markus Krosche ha già un accordo di massima con il Milan, ma l’Eintracht Francoforte non gradisce il suo comportamento e pretende un indennizzo per liberarlo.

Krosche al Milan: l’Eintracht infastidita chiede compenso

Secondo quanto rivela Sport Mediaset, il club tedesco è piuttosto infastidito dal dirigente che ha già trovato un’intesa con il Diavolo. L’Eintracht non lascerà partire Krosche senza ricevere un indennizzo economico. Gerry Cardinale ha scelto il manager tedesco per affidare a lui la responsabilità dell’area tecnica rossonera, una decisione che accelera i tempi della rivoluzione dirigenziale milanista. Con Krosche potrebbe arrivare anche Timmo Hardung, suo uomo di fiducia, nel ruolo di nuovo direttore sportivo.

La situazione crea una dinamica complessa nel mercato dei dirigenti tedeschi. L’Eintracht non può permettersi di perdere una figura di questo calibro senza garanzie economiche, soprattutto considerando che il contratto di Krosche scade nel 2028. L’Eintracht Francoforte ha dunque iniziato a cercare il sostituto: Marcel Schafer del Lipsia è l’opzione principale sul tavolo della società tedesca.

Schafer dal Lipsia: la soluzione dell’Eintracht

Marcel Schafer rappresenta il profilo che l’Eintracht intende portare in casa per colmare il vuoto lasciato da Krosche. Il dirigente del Lipsia possiede l’esperienza e la competenza richieste per gestire un club di quella dimensione. La trattativa per Schafer procede in parallelo alle negoziazioni tra Milano e Francoforte sul compenso per liberare Krosche. Sono ore frenetiche nel calcio tedesco, con movimenti che interessano direttamente il Milan.

Il quadro è complesso: il Milan attende la risoluzione della questione Krosche per formalizzare la nuova struttura dirigenziale, mentre Ruben Amorim ha già firmato il suo contratto biennale con opzione per una terza stagione. Il nuovo allenatore portoghese non arriverà a Milano nelle prossime ore, ma soltanto quando la società avrà definito la composizione dell’area tecnica. Cardinale vuole che tutto sia in ordine prima del raduno estivo.

L’Eintracht ha già allertato Schafer e intavolato le prime conversazioni. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, L’Eintracht avrebbe il suo nuovo direttore e potrebbe procedere liberando Krosche al Milan. I tempi rimangono stretti: il calciomercato richiede decisioni rapide. Negli ultimi giorni di giugno, il Milan avrà finalmente la sua nuova struttura dirigenziale con Krosche e Hardung, mentre Schafer avrà lasciato il Lipsia per l’Eintracht.