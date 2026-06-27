Milan, nuovo nome per la difesa: arriva dal Portogallo

Ruben Amorim accelera sul mercato dei difensori centrali: il Milan ha messo nel mirino Antonio Silva del Benfica, centrale portoghese classe 2003 con contratto fino al 2027.

Silva al Milan: la priorità difensiva di Amorim

Dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos, il Milan non si ferma. La proprietà rossonera ha deciso di proseguire il lavoro di rinforzo in sinergia con il nuovo allenatore, consapevole che una stagione su più fronti richiede una rosa solida in ogni reparto. Il difensore centrale rappresenta una delle esigenze più urgenti nella visione tattica di Amorim, che intende costruire una difesa affidabile per competere a livello nazionale e internazionale.

Silva emerge come nome concreto tra le opzioni vagliate dai rossoneri. Il centrale del Benfica possiede caratteristiche tecniche apprezzate dal mercato europeo: giovane, con margini di crescita significativi e già esperienza in una delle leghe più competitive. La valutazione attorno ai 25 milioni di euro lo posiziona in una fascia di prezzo coerente con la strategia di mercato del Milan, che punta a innesti di qualità senza strappi eccessivi.

Il Benfica non cede facilmente: la resistenza sul prezzo

La trattativa non si presenta semplice. Il Benfica, club che ha costruito negli ultimi anni una solida base di giovani talenti, non intende cedere i propri gioielli a condizioni sfavorevoli. Silva rappresenta uno dei pilastri del progetto portoghese, con un contratto ancora lungo che rafforza la posizione negoziale del club. Il Milan dovrà convincere con un’offerta strutturata, probabilmente superiore alla valutazione base, oppure trovare soluzioni alternative come prestiti con riscatto.

Qual è la reale volontà del giocatore? Questo rappresenta il fattore determinante. Un trasferimento a Milano avrebbe per Silva il valore di un salto di qualità importante in una squadra ambiziosa, ma il Benfica non lascerà partire il difensore senza garanzie economiche sostanziali. La prossima mossa spetta al Milan e alla sua capacità di strutturare un’offerta convincente nel prossimo mese di mercato.

I prossimi giorni definiranno se la difesa del Milan avrà il rinforzo centrale cercato da Amorim o se la ricerca si orienterà verso profili alternativi.