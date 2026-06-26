ULTIM’ORA- Gonçalo Ramos al Milan, è fatta: l’acquisto entra nella storia del club

Gonçalo Ramos arriva al Milan per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. È l’investimento più consistente della storia del club rossonero. Il portoghese ha già completato le visite mediche e l’accordo con il Psg è stato trovato.

Ramos e il Psg: tre anni di trofei senza continuità

Dal club parigino, il centravanti portoghese lascerà una bacheca ricca. In tre stagioni ha vinto 12 titoli, comprese 2 Champions League, pur non essendo una pedina titolare dello scacchiere francese. Ha segnato 45 gol con la maglia del Psg, numeri solidi che riflettono una qualità offensiva mai pienamente sfruttata in Francia.

La decisione del Milan di investire questa cifra rappresenta un cambio di passo rispetto alle strategie precedenti. Non si tratta di un’operazione a basso rischio: il club rossonero punta su un giocatore che conosce il palcoscenico europeo e possiede già esperienza internazionale consolidata.

La concorrenza dell’Atletico Madrid e il semaforo verde di Cardinale

L’Atletico Madrid rappresentava un rischio concreto nelle trattative. Il Milan ha accelerato per evitare di restare invischiato con la concorrenza e ha trovato il terreno fertile: l’offerta della dirigenza rossonera ha incontrato il gradimento reciproco tra allenatore e giocatore. Amorim ha espresso chiaramente il suo entusiasmo per il profilo.

La presenza di Cardinale a Milano nelle ultime ore, impegnato in un summit di mercato con tutto il management, ha certificato il via libera definitivo della proprietà. Nessun dubbio rimasto, nessuna valutazione ancora in sospeso. La decisione è stata presa e ratificata ai massimi livelli.

Gonçalo Ramos lascerà Parigi per una nuova esperienza in Serie A. Il Milan ha stanziato la cifra più alta della propria storia per assicurarsi un attaccante che conosce come vincere e che avrà il compito di catalizzare il progetto offensivo rossonero nei prossimi anni. L’operazione chiude un capitolo di mercato importante e posiziona il calciomercato Milan su nuovi standard di ambizione.