Milan, nuovo pressing per Zaniolo: spunta una notizia che può cambiare tutto

Nicolò Zaniolo rientra nel progetto offensivo del Milan sotto la guida di Ruben Amorim. Il club rossonero accelera sul trequartista per completare l’attacco.

Zaniolo al Milan: la pista si scalda

La ricerca di rinforzi offensivi del Milan non si ferma. Amorim ha identificato in Nicolò Zaniolo un profilo funzionale al suo sistema tattico, basato su una trequarti dinamica e imprevedibile. Il trequartista rappresenta una soluzione concreta per aggiungere qualità e verticalità al reparto offensivo, già composto da Pulisic e Nkunku. La mossa del club rossonero risponde a un’esigenza specifica: trovare un’alternativa affidabile in grado di variare il gioco e creare superiorità numerica nelle zone pericolose.

Zaniolo possiede le caratteristiche richieste dal nuovo allenatore portoghese. Tecnica, velocità di esecuzione e capacità di giocare tra le linee lo rendono una pedina preziosa nel 3-4-2-1 di Amorim. Il Milan sta valutando le modalità concrete per portare il calciatore a Milanello, consapevole che la concorrenza non manca in Serie A e in Europa.

Musah e Chukwueze, due strade diverse

Intanto il Milan deve valutare anche rientri dai prestiti di Yunus Musah e Samuel Chukwueze disegnano scenari opposti. Musah rientra nei calcoli tattici di Amorim, che apprezza la duttilità e l’intensità del centrocampista statunitense. Nel sistema del tecnico portoghese, il classe 2002 potrebbe agire da esterno a tutta fascia, ruolo già ricoperto con continuità nelle precedenti gestioni. La sua permanenza a Milano dipenderà dalle scelte strategiche nei prossimi mesi.

Chukwueze, invece, segue una strada diversa. Il Fulham insiste per riportarlo in Premier League, ma chiede uno sconto sui 24 milioni pattuiti inizialmente. Se le trattative dovessero arenare, il nigeriano resterebbe nel progetto rossonero come alternativa sulla trequarti. Qual è lo scenario più probabile per i due calciatori? Musah rimane in orbita Milan con buone possibilità di continuità. Chukwueze dipende dalle dinamiche di mercato e dalle richieste economiche del Fulham.

Il mercato estivo del Milan prende forma attorno a esigenze concrete. Zaniolo rappresenta il primo grande colpo offensivo, mentre Musah potrebbe offrire soluzioni tattiche immediate nel progetto di Amorim. Chukwueze rimane una carta da giocare in base agli sviluppi delle trattative con il Fulham. Nei prossimi giorni, il calciomercato Milan definirà i contorni di una squadra chiamata a riscattarsi dopo l’esclusione dalla Champions League.