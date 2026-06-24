Milan, occhi aperti sul Brasile: tentativo per il classe 2003

Mercato Milan e interesse brasiliano: la scelta tra i colori rossoneri e il calcio brasiliano

Evertton Araujo finisce nel mirino del Milan, che secondo i media brasiliani ha presentato un’offerta ufficiale al Flamengo per il centrocampista classe 2003.

Milan: 15 milioni per il mediano del Flamengo

I rossoneri hanno messo sul tavolo circa 15 milioni di euro per acquisire il 70% del cartellino di Araujo. La proposta include anche un contratto quinquennale, segnale della volontà di costruire un progetto a lungo termine attorno al giovane mediano. Il Milan ha osservato il giocatore per diversi mesi prima di formalizzare l’interesse, valutandone costantemente le prestazioni nel campionato brasiliano.

Araujo rappresenta il profilo ideale per il centrocampo moderno: mediano box-to-box con capacità di adattamento tattico. Alto 1,85 metri, può giocare davanti alla difesa ma possiede anche la duttilità per agire da terzino destro quando necessario.

Flamengo: nessuna apertura alla cessione

Le fonti vicine all’ambiente del Flamengo smentiscono categoricamente l’arrivo di qualsiasi offerta formale. Il club carioca non intende aprire una trattativa in questa fase della stagione e considera Araujo un elemento centrale nel proprio progetto. La resistenza aumenta anche dalla situazione contrattuale: il Flamengo possiede solo il 70% dei diritti, complicando eventuali negoziati.

Il Mengão sa di avere in rosa un talento che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La strategia è quella di non scendere a compromessi, anzi di alzare le pretese qualora il Milan o altri interessati tornassero alla carica con offerte successive. La permanenza di Araujo è considerata fondamentale per mantenere la competitività della squadra nel prosieguo della stagione.

Lo scenario futuro dipenderà dalla determinazione del Milan nel riaprire i contatti. Se i rossoneri presenteranno una proposta significativamente superiore ai 15 milioni iniziali, il Flamengo potrebbe riconsiderare la propria posizione, ma allo stato attuale la strada verso San Siro rimane bloccata da una dirigenza carioca che non ha intenzione di cedere il centrocampista brasiliano.