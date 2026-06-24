Mercato Milan, Amorim non ha dubbi: assalto a un pupillo dello Sporting

Francisco Trincao rappresenta la priorità del Milan sul mercato estivo. Lo Sporting valuta il suo attaccante portoghese 40 milioni di euro, cifra che i rossoneri devono ancora decidere se affrontare.

Trincao e il sistema di Amorim: dove gioca il portoghese

Il Milan punta su un giocatore capace di coprire più ruoli offensivi. Nella configurazione tattica che Amorim intende implementare, Trincao potrebbe agire alle spalle della prima punta, fungendo da alternativa credibile a Pulisic e Nkunku nello schema 3-4-2-1. La duttilità è il suo maggior pregio: non è un esterno puro, ma un trequartista che sa anche giocare largo quando necessario.

Il portoghese classe 1999 ha chiuso la stagione con numeri impressionanti: 54 presenze, 13 gol e 18 assist fra tutte le competizioni. Non sono statistiche ordinarie per chi deve integrarsi in un nuovo campionato. Lo Sporting ha blindato il contratto fino al 2030, consapevole della sua importanza nel progetto. Questa è la ragione della richiesta economica così elevata.

Trincao al Milan: il costo dell’operazione blocca tutto

40 milioni rappresentano una cifra importante per una sessione estiva dove il Milan deve sistemare anche altre priorità. Non è una valutazione irragionevole per le statistiche del giocatore, ma nel contesto economico attuale pone interrogativi sulla sostenibilità dell’operazione. Altre squadre europee hanno già manifestato interesse, costringendo lo Sporting a mantenere una posizione ferma sul prezzo.

La trattativa rimane aperta senza fretta da parte dei rossoneri. Amorim conosce il giocatore e sa come impiegarlo, ma il Milan non intende affrettarsi per un singolo nome. Le prossime settimane definiranno se la dirigenza rossonera deciderà di investire questa cifra su Trincao oppure se cercherà alternative meno costose per il ruolo di trequartista.

Qualora il Milan decidesse di procedere (e molto potrebbe dipendere dal futuro di Leao e Pulisic) Trincao porterebbe in Serie A un’esperienza consolidata nei campionati più competitivi. La sua capacità di fornire assist e creare occasioni lo renderebbe una risorsa preziosa nell’attacco di Amorim, risolvendo il problema della qualità alle spalle della punta centrale.