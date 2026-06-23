Milan, Amorim blocca due cessioni illustri: sono incedibili!

Amorim e il mercato del Milan: blocco alle cessioni di Maignan e Rabiot

Rúben Amorim ha già tracciato una linea invalicabile sul mercato del Milan: due super top rimangono incedibili, indipendentemente dalle pressioni esterne che arrivano da top club europei.

Il nuovo allenatore rossonero ha comunicato chiaramente a Gerry Cardinale quali siano i pilastri non negoziabili della sua squadra. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il tecnico portoghese considera Maignan e il Rabiot tatticamente imprescindibili per il suo nuovo progetto. La leadership del portiere nell’impostazione dal basso e la fisicità internazionale del connazionale rappresentano gli assi portanti su cui Amorim intende costruire la transizione del Milan.

Maignan e Rabiot: il veto di Amorim ai club stranieri

Mike Maignan finito nel mirino del Chelsea in Premier League. Adrien Rabiot corteggiato dal Napoli con determinazione. Entrambi i francesi erano legati a Massimiliano Allegri e avevano iniziato a guardarsi intorno al termine della scorsa stagione, creando una frattura con la precedente gestione tecnica. Amorim però ha scelto una strada diversa: invece di cedere ai corteggiatori, ha costruito una muraglia diplomatica attorno ai due calciatori.

La scelta riflette una visione tattica precisa. Il Milan di Amorim ha bisogno di esperienza internazionale e leadership consolidata. Maignan non è un portiere qualunque: la sua capacità di giocare in costruzione dal basso è diventata fondamentale negli schemi europei moderni. Rabiot, dal canto suo, fornisce fisicità, copertura difensiva e qualità nella distribuzione che difficilmente il mercato può rimpiazzare con semplici denari.

Amorim e Cardinale: l’intesa sul progetto tattico

Quale garanzia hanno Maignan e Rabiot di rimanere? Il veto dell’allenatore, supportato dalla proprietà americana. Cardinale ha già allineato la sua visione strategica con quella di Amorim, confermando l’asse solidissimo tra tecnico e proprietà. Non si tratta di un semplice diktat dall’alto, ma di una convergenza tattica: entrambi riconoscono che smontare la struttura attuale per costruire da zero sarebbe controproducente.

Il pressing psicologico esercitato da Amorim sugli interessati sarà determinante. I due francesi affronteranno un confronto definitivo con la dirigenza al termine della competizione mondiale. In quella sede dovranno scegliere: accettare il progetto rinato con il nuovo tecnico o forzare la porta verso l’uscita. Amorim ha già comunicato chiaramente che non intende barattare i suoi pilastri per nessun motivo.

Nel frattempo, il tecnico portoghese coltiva un’altra speranza parallela: quella di vedere Luka Modrić esercitare l’opzione di rinnovo annuale che possiede. Sia Cardinale che l’amministratore delegato Massimo Calvelli condividono questa convinzione. La classe cristallina del Pallone d’Oro 2018 rappresenterebbe lo strumento perfetto per guidare il Milan attraverso la transizione verso una nuova era. Amorim sta costruendo un progetto dove i senatori francesi e il genio croato formano la spina dorsale su cui innestare i rinforzi estivi: un difensore centrale e un centravanti titolare, già pianificati dalla dirigenza rossonera.