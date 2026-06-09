Milan, ora Rangnick ha dei dubbi: ecco quali e il motivo

Rangnick frena sulla proposta del Milan. Il tedesco teme che le condizioni richieste non verranno mantenute da Cardinale e dalla società rossonera.

Rangnick diviso tra Austria e Milan: i dubbi sulla credibilità

L’offerta del Milan affascina Ralf Rangnick, ma non lo rassicura completamente. Secondo quanto riportato dalla stampa austriaca, il tedesco ha ricevuto dal club rossonero esattamente quello che cercava: responsabilità totale dell’area tecnica, pieni poteri e autonomia decisionale senza vincoli. Eppure, nonostante questa apparente convergenza, Rangnick nutre dubbi concreti sulla capacità del Milan di mantenere davvero questi impegni. La questione non è teorica: riguarda chi effettivamente comanda dentro Milanello.

La Federazione austriaca nel frattempo non molla la presa. Dopo aver accolto tutte le richieste del commissario tecnico, inclusa l’eliminazione della clausola penalizzante sui Mondiali, ha offerto il rinnovo fino al 2028 con uno stipendio raddoppiato grazie al contributo di quattro sponsor principali. Josef Pröll, presidente dell’OFB, ha dichiarato pubblicamente: “Abbiamo inviato un segnale chiaro: vogliamo lui e il suo staff tecnico alle condizioni concordate”. Per Vienna, la scelta è semplice: continuare il progetto che ha portato l’Austria a vincere la fase a gironi di Euro 2024 davanti alla Francia.

Il nodo irrisolto: Ibrahimovic e l’influenza nel Milan

Il vero ostacolo non è la struttura organizzativa, ma le persone che la abitano. Rangnick sa bene che il Milan è circondato da figure influenti, e la stampa austriaca non lascia dubbi su chi sia il principale problema: Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. Non è una questione di titoli formali, ma di peso reale nelle decisioni. Il tedesco ha già visto come funzionano questi meccanismi e non intende firmare un contratto che promette autonomia sulla carta mentre altri tirano i fili in realtà.

Questa è una posizione intelligente dal punto di vista di Rangnick. Ha visto come la Federazione austriaca ha prima cercato di imporgli clausole, poi ha ceduto e ha mantenuto la parola. Con il Milan, invece, la diffidenza è maggiore perché il club rossonero è una struttura complessa dove le promesse di ieri spesso non sopravvivono alle pressioni di domani. Gerry Cardinale ha offerto tutto, ma Rangnick chiede garanzie concrete che il patron possa veramente proteggerlo dalle interferenze.

La decisione è imminente. Rangnick deve scegliere tra l’Austria, dove ha stabilità e ha già dimostrato di saper vincere, e il Milan, dove ha il progetto che sogna ma con il rischio calcolato di vederlo sabotato dall’interno. L’Austria rimane un’opzione solida per chi vuole certezze; il Milan rimane un’opportunità affascinante ma condizionata dall’incognita della vera autonomia operativa. La risposta del tedesco arriverà entro pochi giorni, e con essa si chiarirà se il Milan riuscirà finalmente a costruire una dirigenza credibile.