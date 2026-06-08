Milan-Özek, affare realmente possibile? L’annuncio di Di Marzio!

Devin Özek resta un nome nella lista dei candidati rossoneri, ma il Milan non ha ancora avviato colloqui formali con l’ex direttore sportivo del Fenerbahçe.

Özek al Milan: contatti inesistenti per ora

La situazione tra il Milan e Özek rimane in una fase esclusivamente preliminare. Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, non ci sono stati incontri diretti né discussioni formali tra la società rossonera e il dirigente turco. Lo stesso Özek è consapevole di figurare tra i profili monitorati da Cardinale, ma nulla è stato ancora concretizzato a livello di trattativa vera e propria.

I rapporti con Zlatan Ibrahimovic non registrano movimenti recenti. Gli ultimi incroci professionali tra i due risalgono a questioni legate a singoli giocatori, in un periodo precedente all’ultima esperienza turca di Özek. Nessuna telefonata, nessun incontro negli ultimi mesi.

Da Istanbul verso l’estero: le alternative di Özek

Özek ha lasciato il Fenerbahçe a maggio di comune accordo, nonostante gli rimanesse un anno di contratto. La separazione è stata serena, definita ancora prima delle elezioni presidenziali del club turco. Tuttavia, l’orizzonte del dirigente potrebbe non essere l’Italia: attualmente sta valutando piste concrete in Premier League e in Ligue 1.

A soli 31 anni, Özek rappresenta uno dei direttori sportivi più giovani tra i top club europei. Al Fenerbahçe ha concluso una stagione significativa con la vittoria della Supercoppa Turca e il secondo posto in campionato. Ha gestito cicli di mercato di altissimo livello, negoziando con PSG, Manchester City e Al Ittihad l’arrivo di giocatori del calibro di Asensio, Kanté, Guendouzi, Ederson e Škriniar.

Prima di Istanbul, Özek era stato parte del progetto del Bayer Leverkusen sotto Xabi Alonso, conquistando la Bundesliga e la Coppa di Germania, oltre a raggiungere la finale di Europa League. Un curriculum che lo rende appetibile per diversi club di primo livello.

Se il Milan decidesse di approfondire realmente la candidatura di Özek, dovrebbe accelerare i contatti nelle prossime settimane. La concorrenza dalla Premier League e dalla Francia è già attiva, e il dirigente turco non rimarrà a lungo senza una destinazione.