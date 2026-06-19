Milan, pessime notizie dai Mondiali negli USA: il rossonero va ko e salta il match

Pulisic non sarà disponibile per la sfida tra Stati Uniti e Australia nella seconda giornata del Girone D dei Mondiali 2026. Un infortunio al polpaccio costringe l’esterno a saltare la partita di Seattle.

Pulisic out: l’infortunio che blocca gli USA

La squadra di Mauricio Pochettino affronta l’Australia senza il suo elemento più in forma dopo il successo per 4-1 contro il Paraguay all’esordio. Pulisic aveva brillato nella gara inaugurale, mostrando ottima condizione fisica. Oggi il polpaccio non permette la sua inclusione nemmeno in panchina, una scelta che rivela l’entità del problema muscolare.

Pochettino ha scelto di schierare il 4-2-3-1 con Freese tra i pali, Freeman e Robinson sugli esterni, Richards e Ream al centro della difesa. A centrocampo Adams e Tillman garantiranno equilibrio. L’assenza di Pulisic viene compensata con Dest, McKennie e Pepi alle spalle di Balogun, una soluzione che sposta il baricentro tattico verso il controllo del gioco piuttosto che verso l’aggressione sugli esterni.

L’infortunio del rossonero non è marginale. Gli USA hanno costruito il loro gioco offensivo attorno alla sua capacità di attaccare lo spazio e creare superiorità numerica sulle corsie laterali. Senza di lui, Pochettino deve reimpostare il modulo offensivo, affidandosi maggiormente al lavoro di McKennie nel collegare i reparti e a Pepi nel creare gli spazi per gli inserimenti.