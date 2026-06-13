Occhio Milan, Pulisic torna a brillare: show alla prima al Mondiale!

Christian Pulisic ha trascinato gli Stati Uniti al successo per 4-1 contro il Paraguay con una prestazione dominante sulla fascia sinistra.
Pulisic e il primo tempo decisivo: due gol costruiti dal rossonero
Al settimo minuto il rossonero accenna uno slalom speciale da sinistra, saltando tre difensori con una giocata che manda in visibilio lo stadio. La palla in mezzo carambola su Bobadilla e produce il gol dell’1-0. Pochi minuti dopo Pulisic serve un assist pulito per Balogun, che arriva a rimorchio e piazza di destro. La costruzione del gioco offensivo americano passa completamente dai piedi del giocatore del Milan, che controlla il ritmo della partita senza apparenti difficoltà fisiche.
Pochettino decide poi di preservare Pulisic dopo il primo tempo: il rossonero accusa un fastidio al polpaccio e lascia il campo a Berhalter. Una scelta conservativa che testimonia come l’allenatore americano voglia evitare rischi in vista degli impegni successivi della competizione.
Il ritorno al top per Pulisic dopo un 2024 complicato al Milan
Questa prestazione arriva in un momento di ripartenza per il giocatore rossonero, che nei mesi scorsi ha attraversato una fase difficile in maglia Milan. La continuità e la brillantezza mostrate contro il Paraguay suggeriscono che Pulisic ha ritrovato la forma fisica e mentale che lo contraddistingue quando è al meglio della condizione. Le giocate sulla corsia sinistra, la velocità negli accorpamenti e la precisione nei passaggi confermano le qualità che lo hanno portato in Serie A.
Gli Stati Uniti esordiscono nella competizione con una vittoria convincente, costruita soprattutto sulla spinta offensiva dalla sinistra. Per il Milan, il ritorno di Pulisic a questi livelli di prestazione rappresenta un segnale positivo in vista della ripresa della nuova stagione: il giocatore ha dimostrato di saper tornare decisivo quando indossa la maglia della nazionale, e questa energia potrebbe trasportare anche nel campionato italiano nei prossimi mesi.