Milan, pronto il primo colpo della nuova era? Arriva dall’Inghilterra

Milan Futuro punta al giovane inglese Guernier dal Birmingham. La trattativa per il classe 2007 della Championship avanza secondo le rivelazioni di Gianluca Di Marzio.

Guernier e il Milan Futuro: obiettivo dalla Championship

La società rossonera ha individuato nel talento del Birmingham la priorità per rinforzare la squadra Milan Futuro nella prossima stagione. Guernier, classe 2007, rappresenta il profilo giovane su cui il Milan intende investire per costruire il progetto delle seconde linee. La trattativa è stata rivelata da Gianluca Di Marzio, uno dei massimi esperti di calciomercato italiano. La Championship offre opportunità preziose per scoprire talenti ancora grezzi ma con margini di crescita significativi.

Ruben Amorim, che ha già firmato come nuovo allenatore del Milan, difficilmente troverà il classe 2007 a disposizione nella rosa principale. La strategia della società è quella di destinare il giocatore al progetto Futuro, dove potrà svilupparsi lontano dalle pressioni della Serie A. Questo modello consente ai giovani stranieri di ambientarsi gradualmente nel calcio italiano prima di eventuali salti nella prima squadra.

Concorrenza internazionale: Chelsea e Strasburgo sulle tracce di Guernier

Chi vincerà la corsa al talento inglese? Non solo il Milan insegue il giocatore del Birmingham. Anche lo Strasburgo e il Chelsea hanno manifestato interesse concreto per Guernier, creando una competizione che complica la chiusura dell’affare. Il club inglese della Premier League rappresenta un’alternativa più prestigiosa rispetto al progetto Milan Futuro, anche se comporterebbe minori garanzie di spazio immediato.

La situazione riflette le difficoltà che i club italiani affrontano nel competere con i grandi nomi europei per i talenti più promettenti. Il Milan ha scelto di puntare sulla continuità del progetto e sulla certezza di un percorso strutturato, piuttosto che sulla sola reputazione della società. Guernier avrà l’opportunità di scegliere tra un’accelerazione europea e un’esperienza di crescita programmata nel calcio italiano.

La chiusura della trattativa dipenderà dalle valutazioni del Birmingham e dalle preferenze del giovane giocatore. Nel frattempo, il Milan prosegue il suo lavoro di scouting internazionale, cercando di completare il roster del Milan Futuro con profili che possano garantire continuità tra le categorie giovanili e la prima squadra. L’arrivo di Amorim e la nomina di Krosche hanno tracciato una linea chiara: il Milan Futuro diventa il laboratorio dove testare e sviluppare i talenti per il progetto principale, e Guernier rappresenta il primo vero test di questa strategia nel calciomercato della stagione prossima.