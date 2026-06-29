Milan, pronto un doppio addio: Amorim ha preso la sua decisione

Amorim presenta i piani di mercato del Milan con i fascicoli Acquisti e Cessioni

Fofana e Loftus-Cheek rischiano di lasciare il Milan per fare spazio a un nuovo mediano di livello internazionale. Secondo Tuttosport, la dirigenza rossonera ha deciso di alleggerire il centrocampo.

Fofana e Loftus-Cheek: il Milan prepara le cessioni

Come rivela Tuttosport, almeno due nomi del centrocampo milanese hanno i giorni contati. Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek risultano effettivamente in esubero dopo gli arrivi in mediana già completati. Il francese e l’inglese non rientrano nei piani tattici della nuova gestione, con la rosa che già conta su Adrien Rabiot, Ardon Jashari e Samuele Ricci.

La scelta di cedere almeno due elementi del centrocampo non è casuale. Milan punta a un mediano di rango superiore, un giocatore da subito competitivo per i massimi obiettivi stagionali. Loftus-Cheek e Fofana rappresentano risorse da convertire in liquidità per finanziare questo upgrade qualitativo.

Hjulmand nel mirino: il preferito di Amorim

Ruben Amorim ha già indicato il suo obiettivo primario: Morten Hjulmand, centrocampista danese che ha giocato sotto la sua guida a Lisbona presso lo Sporting. Il danese rappresenta l’identikit perfetto per il nuovo corso tattico del Milan. Sporting chiede 50 milioni di euro, ma c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid e diversi club di Premier League.

La priorità di Amorim su Hjulmand è esplicita. Non si tratta di una semplice pista tra tante: è il nome che il tecnico portoghese ha scelto per guidare la mediana rossonera. L’esperienza condivisa in precedenza garantisce una sintonia tattica immediata, elemento decisivo in una stagione dove il Milan non può permettersi tempi di adattamento lunghi.

Hjulmand esulta in campo con la maglia del Sporting Lisbona

Alternative e giovani in cerca di spazio

Se Hjulmand dovesse sfumare, il Milan valuta alternative concrete. Marc Casadò del Barcellona rientra nelle opzioni considerate dalla dirigenza. Parallelamente, alcuni giovani della Primavera potrebbero ricevere spazi maggiori in rosa: Christian Comotto e Kevin Zeroli sono monitorati con attenzione, e almeno uno dei due dovrebbe rimanere in pianta stabile.

La scelta di affidare spazio ai giovani rappresenta una strategia parallela. Non è semplice economia di bilancio, ma una vera e propria volontà di costruire una mediana con elementi da sviluppare insieme ai rinforzi già acquisiti. Questo approccio consente al Milan di mantenere flessibilità tattica senza compromettere la competitività.

Nelle prossime settimane il calciomercato Milan si concentrerà su questi movimenti. Le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek libereranno risorse sufficienti per l’assalto a Hjulmand o ai profili alternativi. La mediana rossonera subirà una trasformazione profonda, con il francese e l’inglese destinati a trovare nuovi club e il Milan pronto a investire su un mediano di spessore internazionale.