Milan, pronto un grande colpo in attacco: l’annuncio di Romano fa sognare!

Amorim e le scelte del Milan sui calciatori rientranti dai prestiti

Fabrizio Romano conferma l’impegno del Milan per un attaccante importante nell’estate di mercato. La priorità è fissata, la dirigenza rossonera agisce.

Amorim e il Milan: l’investimento in attacco è confermato

Il noto giornalista esperto di calciomercato ha tolto ogni dubbio sulla strategia offensiva della squadra rossonera. Durante un intervento sul suo canale YouTube, Romano ha affermato con certezza:

“Posso dirlo con tranquillità: il Milan prenderà un attaccante importante per la prossima stagione. Lo sottoscrivo: è una delle cose fondamentali che si sono detti Amorim e la dirigenza rossonera”.

La decisione ha immediate conseguenze sulla rosa attuale. Con l’arrivo di una nuova punta, il movimento in uscita di Santi Gimenez diventa inevitabile. Le voci che lo accostano al Porto hanno iniziato a circolare nelle ultime ore dal Messico, ma Romano chiarisce la situazione reale: il Porto smentisce formalmente qualsiasi trattativa al momento. Il mercato del centravanti partirà più avanti, probabilmente dopo che il Milan avrà completato l’operazione in entrata.

Santiago Gimenez in azione durante la partita

Porto e Gimenez: lo scenario reale di giugno

La situazione è cristallina. Siamo ancora a fine giugno, mancano due mesi alla fine della sessione estiva. Romano non esclude che il Porto possa tornare alla carica successivamente, ma al momento l’ipotesi è smentita. Qualsiasi squadra interessata a Gimenez dovrà attendere che il Milan completi prima il suo colpo offensivo. Solo dopo arriveranno i movimenti in uscita per l’attaccante messicano.

Cosa deve fare il Milan concretamente? Individuare il profilo giusto, negoziare con il club proprietario, trovare l’intesa economica. Amorim ha già le idee chiare sulla tipologia di attaccante che serve. La dirigenza rossonera è stata incaricata di muoversi su questa linea senza indugi. Non è una promessa vaga, ma un impegno preso dal nuovo allenatore con la società.