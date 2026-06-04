News Milan

Milan, Ragnick scioglie il dilemma direttore sportivo: è una vecchia conoscenza

di
Milan, Ragnick scioglie il dilemma direttore sportivo: è una vecchia conoscenza
Spors è candidato DS in caso di arrivo di Ragnick
Ragnick propone Spors a Milan

L’arrivo di Ralf Ragnick al Milan avrebbe una reazione a catena: dall’allenatore al direttore sportivo, l’attuale CT dell’Austria giocherebbe un ruolo determinante in qualsiasi scelta e, a livello dirigenziale, un nome in auge è quello di Johannes Spors.

Ragnick promoter di Spors: può essere il direttore sportivo

La ricostruzione dell’organigramma societario del Milan passerà, inevitabilmente, dalla decisione di ingaggiare o meno Ralf Ragnick: il suo eventuale arrivo inciderebbe notevolmente sulla scelta dell’allenatore (con profili come Jaissle e Glasner fortemente apprezzati) giungendo sino alla scelta del direttore sportivo. Ebbene, il nome preferito – svela Gianluca Di Marzio – è quello di Johannes Spors, ex figura molto influente nel Genoa targato 777 Partners. Per lui, dunque sarebbe un ritorno in Italia.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie