Milan, Ragnick scioglie il dilemma direttore sportivo: è una vecchia conoscenza

Spors è candidato DS in caso di arrivo di Ragnick

L’arrivo di Ralf Ragnick al Milan avrebbe una reazione a catena: dall’allenatore al direttore sportivo, l’attuale CT dell’Austria giocherebbe un ruolo determinante in qualsiasi scelta e, a livello dirigenziale, un nome in auge è quello di Johannes Spors.

Ragnick promoter di Spors: può essere il direttore sportivo

La ricostruzione dell’organigramma societario del Milan passerà, inevitabilmente, dalla decisione di ingaggiare o meno Ralf Ragnick: il suo eventuale arrivo inciderebbe notevolmente sulla scelta dell’allenatore (con profili come Jaissle e Glasner fortemente apprezzati) giungendo sino alla scelta del direttore sportivo. Ebbene, il nome preferito – svela Gianluca Di Marzio – è quello di Johannes Spors, ex figura molto influente nel Genoa targato 777 Partners. Per lui, dunque sarebbe un ritorno in Italia.