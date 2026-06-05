Milan-Rangnick, scontro sui poteri: fissata la data della deadline definitiva

Rangnick attende una risposta definitiva dal Milan entro l’inizio della prossima settimana. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico tedesco ha posto condizioni non negoziabili per accettare il ruolo di direttore tecnico.

Rangnick e i pieni poteri: il modello Red Bull al Milan

Il manager tedesco non scenderà a compromessi sulla struttura organizzativa. Esige il controllo totale dell’area sportiva: dalla scelta dell’allenatore alla gestione del mercato, dal settore giovanile alle strategie di scouting. È il “Modello Red Bull”, lo stesso applicato a Lipsia e Salisburgo, basato su una verticalizzazione delle decisioni che non ammette figure dirigenziali intermedie.

Questa filosofia rappresenta un’alternativa radicale rispetto alla struttura attuale del Milan. Significa azzerare gli equilibri esistenti e riorganizzare completamente l’architettura decisionale della società. Rangnick pretende assenza totale di interferenze da altri dirigenti nell’area tecnica: una richiesta che tocca direttamente l’operato di figure come Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, e Jovan Kirovski, impegnati nello sviluppo del progetto Milan Futuro.

Cardinale davanti al bivio: investimenti e ristrutturazione

Approvare il pacchetto Rangnick comporta conseguenze economiche e strutturali significative. Gerry Cardinale deve valutare se abbracciare questa strada significa modificare il monte ingaggi della dirigenza e riorganizzare interi settori già operativi. Il proprietario di RedBird si trova di fronte a una scelta complessa: accogliere la visione del tecnico tedesco richiederebbe di fatto l’azzeramento dei piani triennali già deliberati dalla divisione sportiva attuale.

Non è una semplice questione di ruoli. È una decisione che ridefinisce l’intera governance calcistica rossonera. Investimenti finanziari, riassetto organico, modifiche strutturali: tutto dipende dalla risposta che il Milan darà nei prossimi giorni.

Il weekend decisivo: matrimonio o rottura definitiva

Rangnick è partito per gli Stati Uniti dove guiderà l’Austria ai Mondiali, ma rimane in attesa della telefonata da Milano. La Federazione austriaca spinge per il rinnovo del suo contratto prima dell’inizio ufficiale della competizione, ma il tecnico attende una risposta decisiva da Casa Milan. Questa situazione non è nuova: il Milan aveva già flirtato con Rangnick sei anni fa, durante l’era Boban-Maldini, senza raggiungere l’accordo.

Nei prossimi giorni emergerà se il Diavolo abbraccerà davvero la filosofia calcistica di Rangnick o se, per la seconda volta, questo matrimonio non si farà. La deadline è fissata: il Milan deve decidere entro l’inizio della prossima settimana se consegnare pieni poteri al tecnico tedesco o cercare altre soluzioni per la sua area tecnica.