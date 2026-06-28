Milan, salta definitivamente il grande sogno di mercato: l’annuncio di Fabrizio Romano

Robert Lewandowski ha scelto la Major League Soccer. Il polacco firma con i Chicago Fire, chiudendo definitivamente i capitoli aperti da Milan e Juventus nei mesi precedenti.

Lewandowski al Chicago Fire: la decisione è ufficiale

L’attaccante ha sciolto ogni dubbio dopo l’incontro di questo mese a Chicago con i vertici del club americano. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la firma sul contratto arriverà la prossima settimana, quando Lewandowski sarà ufficialmente libero da vincoli contrattuali. L’allenatore dei Chicago Fire, Gregg Berhalter, ha confermato personalmente l’accordo in un’intervista al giornalista polacco Mateusz Skwierawski.

La decisione rappresenta una virata radicale rispetto alle ipotesi circolate in precedenza. Milan e Juventus avevano sondato il terreno per portare il campione europeo in Serie A, ma l’appeal della MLS si è rivelato più convincente. Lewandowski preferisce una nuova sfida negli Stati Uniti piuttosto che un trasferimento in Italia.

Lewandowski in azione con la maglia del Barcellona in Champions League

Milan fuori dalla corsa

Cosa ha spinto Lewandowski a scegliere l’America rispetto all’Europa? Il progetto sportivo del Chicago Fire, la visibilità internazionale della MLS e la possibilità di lasciare un segno indelebile in un calcio in espansione. La scelta confuta le voci che circolavano da mesi sul mercato europeo. Lewandowski ha preferito una sfida affascinante ma meno pressante rispetto a quella che lo attenderebbe in Serie A, dove Milan e Juventus rappresentano il massimo livello competitivo italiano. In questo senso, l’offerta americana ha vinto sulla base di una prospettiva di carriera diversa e più tranquilla negli ultimi anni della sua attività agonistica.

Per Milan e Juventus, la porta si chiude definitivamente su un profilo di eccezionale qualità. Il club rossonero si è subito consolato con l’acquisto di Goncalo Ramos, mentre i bianconeri continueranno la caccia ad un nuovo numero nove di livello.