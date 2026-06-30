Milan, sfuma l’obiettivo: “Pronto a firmare col Como”

Mattia Liberali non torna al Milan. Secondo Fabrizio Romano, il trequartista classe 2007 firma con il Como per 6 milioni, ma i rossoneri guadagnano appena 3 milioni dalla rivendita.

Liberali e il rifiuto del Milan: scelta già fatta

Il ritorno a Milanello non si concretizza. Liberali ha respinto la corte del club rossonero, preferendo intraprendere un progetto tecnico giovane e ambizioso con il Como di Cesc Fabregas. La decisione del classe 2007 chiude definitivamente ogni possibilità di reintegro in rossonero, nonostante le indiscrezioni lanciate da Gianluca Di Marzio sulle ultime ore. Il ragazzo ha scelto di non tornare dove non si era lasciato bene, optando invece per un ambiente dove crescere senza pressioni eccessive.

La storia di Liberali in rossonero è stata breve ma intensa. Cresciuto nel vivaio di Vismara, ha debuttato da titolare il 15 dicembre 2024 contro il Genoa con la maglia celebrativa del 125° anniversario del Milan. Sembrava l’inizio di una parabola ascendente, ma lo scarso spazio in prima squadra e il contratto in scadenza lo hanno spinto verso Catanzaro a parametro zero. Una cessione che ha sorpreso molti tifosi legati al talento del giovane trequartista.

Catanzaro, i numeri che hanno attirato il Como

In Calabria Liberali ha mostrato tutto il suo potenziale. Nella stagione appena conclusa ha segnato 4 gol e fornito 4 assist in 29 presenze di Serie B, trascinando il Catanzaro fino alla finale playoff persa contro il Monza. Tra le reti realizzate spicca la rovesciata realizzata contro il Cesena alla 32ª giornata, uno scatto di qualità che ha attirato l’attenzione del Como. Proprio questi numeri hanno convinto Fabregas a investire sul classe 2007.

Quale sarà il ruolo di Liberali al Como? Il club lariano può sviluppare il suo talento in un contesto meno pressante rispetto a Milanello, permettendogli di crescere senza il peso delle aspettative. La conferma di Nico Paz non preclude l’innesto, anzi: Liberali troverà uno spazio naturale nel progetto tecnico del Como.

Milan, l’affare della clausola: 3 milioni per il 50%

La vera criticità dell’operazione riguarda il Milan. Al momento della cessione al Catanzaro, il club rossonero ha mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita. Con il Como che spenderà 6 milioni per Liberali, il Milan incasserà soltanto 3 milioni. Una cifra irrisoria considerando le qualità del ragazzo e il potenziale dimostrato in Serie B. La gestione della cessione parametro zero a Catanzaro aveva già sollevato dubbi; questa rivendita a prezzo contenuto conferma le scelte discutibili della dirigenza rossonera su uno dei gioielli di Vismara.

Il Como ufficializzerà l’operazione nei prossimi giorni, completando gli ultimi dettagli contrattuali. Liberali sarà un giocatore del club lariano e continuerà il suo percorso di crescita lontano da Milano, dove il ritorno in rossonero rimane ormai solo un capitolo chiuso della sua storia nel calcio italiano.