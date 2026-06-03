Milan, spaccatura Ibrahimovic-Cardinale per la panchina: i nomi ancora in corsa

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale non trovano sintesi sulla panchina del Milan. Le loro visioni divergono radicalmente, creando un vuoto organizzativo che paralizza il club a pochi giorni dall’inizio della stagione.

Come rivela il Corriere dello Sport, il conflitto è esplicito: Ibrahimovic vuole Slot, mentre Cardinale contatta Glasner. Due candidati opposti per una decisione che avrebbe dovuto essere già presa. Il proprietario americano ha avuto colloqui con Glasner, ma nessun accordo è stato raggiunto. Nel frattempo, la dirigenza rossonera rimane bloccata su tutti i fronti: direttore sportivo, direttore tecnico, amministratore delegato, allenatore. Niente di tutto questo è stato definito.

Ibrahimovic e Cardinale: il muro contro muro sulla panchina

La situazione è diventata insostenibile. Mentre il Milan dovrebbe costruire una nuova struttura dopo i cambiamenti dirigenziali, i due principali decisori del club remano in direzioni opposte. Questa paralisi organizzativa non è un dettaglio tattico: è il sintomo di un’assenza totale di visione condivisa sul futuro. Ibrahimovic spinge per una scelta, Cardinale per un’altra, e il risultato è l’immobilismo.

La fonte delle tensioni è chiara. Ibrahimovic ha espresso preferenze precise sulla figura che dovrà guidare il Milan in panchina. Cardinale, però, sta perseguendo altre piste. Questo contrasto non è stato risolto, e il tempo stringe. A dieci giorni dall’inizio della stagione agonistica, il Milan vive in totale incertezza. I tifosi non sanno chi guiderà la squadra, i giocatori non sanno a chi rispondere, i collaboratori non sanno a chi rendere conto.

Slot e Glasner: due profili opposti

Chi vuole Ibrahimovic e chi vuole Cardinale? La risposta è semplice ma rivelatrice. Ibrahimovic ha indicato Slot come il suo candidato ideale. Cardinale, invece, sta valutando Glasner, con il quale ha già avuto contatti diretti. Due figure completamente diverse: una scelta non è neutrale, riflette visioni di calcio e di mercato inconciliabili.

Slot rappresenta una certa idea di progetto. Glasner un’altra. Nel calcio moderno, la scelta dell’allenatore non è solo tecnica: determina il modello di gioco, le esigenze di mercato, la struttura dello spogliatoio. Ecco perché questa non è una semplice divergenza di opinioni. È uno scontro sulla direzione strategica del club.

Il vuoto organizzativo del Milan

Quanto costa questa paralisi? Molto. Mentre il Milan discute di nomi, i competitor si muovono. Le altre squadre hanno già chiaro chi siederà in panchina, chi guiderà il mercato, chi avrà il controllo tecnico. Il Milan no. Questo ritardo non è recuperabile facilmente, specialmente se il conflitto Ibrahimovic-Cardinale non si risolve rapidamente.

La nuova dirigenza dovrebbe già lavorare. Invece aspetta una decisione che non arriva. I direttori tecnico e sportivo non sono stati nominati perché non è chiaro quale filosofia calcistica seguire. L’amministratore delegato non ha una guida chiara su budget e strategie. L’allenatore non sa se sarà Slot, Glasner o qualcun altro. In questa condizione, il Milan non può muoversi sul mercato con efficienza.

Cardinale dovrà scegliere: continuare a contattare candidati alternando il proprio favore, oppure imporre una decisione netta. Allo stesso modo, Ibrahimovic non può restare in una posizione di veto passivo. Uno dei due deve cedere, oppure il Milan continuerà a sprecare settimane preziose. La stagione non aspetta i conflitti interni. Il calciomercato Milan corre veloce, e il club rossonero è già in ritardo rispetto ai programmi. Ogni giorno di indecisione sulla panchina è un giorno perso nella costruzione della rosa.