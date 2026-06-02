Milan, tifosi pronti ad una nuova durissima contestazione: accadrà a New York!

La contestazione del Milan arriverà anche a New York. I tifosi rossoneri hanno deciso di affittare i maxi schermi di Times Square per lanciare un messaggio diretto a Gerry Cardinale: “Save AC Milan – Cardinale out”.

Times Square: il messaggio dei tifosi oltreceano

Come riporta TMW, l’idea nasce dalla base del tifo organizzato rossonero e si concretizza attraverso una rete di contatti tra il Milan Club Valle Telesina di Benevento, Milancommunity, la Curva Sud, Old Clan e il Milan Club New York. Come rivela il giornalista vicino alle vicende rossonere Luca Serafini, la proposta è stata accolta entusiasticamente da tutti gli interlocutori. Il piano prevede l’acquisto di spazi video sui maxi schermi nel cuore della città, trasformando una delle piazze più iconiche del mondo in una tribuna per il dissenso rossonero.

Non si ferma qui. I tifosi stanno valutando anche l’acquisizione di spazi pubblicitari su media americani di riferimento, tra cui CBS e il New York Times. Una strategia che porta la protesta direttamente nella patria di Cardinale, proprietario del Milan dal 2022. La scelta di New York non è casuale: concentra il messaggio nel luogo dove il magnate americano ha i suoi principali interessi economici e politici.

La delusione rossonera e il fallimento Champions

La contestazione matura dal fallimento dell’obiettivo Champions League, ufficializzato al termine della stagione. Gerry Cardinale ha risposto con una rivoluzione nei vertici tecnici e societari, ma le scelte, non ancora attuate, non hanno placato il malcontento della tifoseria. Gli striscioni a San Siro e per le strade di Milano si moltiplicano da settimane, segno di una frattura profonda tra proprietà e ambiente rossonero.

La contestazione non è rivolta solo al proprietario, ma all’intera gestione della stagione. I tifosi ritengono che le decisioni prese non rispecchino l’ambizione che il Milan dovrebbe avere. Portare questa battaglia a Times Square rappresenta un’escalation della protesta, un tentativo di raggiungere Cardinale sul suo territorio e costringerlo a confrontarsi con il malcontento diretto della base rossonera.

Cardinale in tribuna al Milan

La strategia del tifo organizzato

Qual è l’obiettivo concreto della campagna? Esercitare pressione pubblica su Cardinale affinché riconsideri le sue scelte gestionali. I tifosi sperano che l’eco mediatico della protesta a Times Square raggiunga anche i media americani, amplificando il messaggio oltre i confini italiani.

La mobilitazione coinvolge diverse componenti del tifo organizzato, dimostrando una convergenza rara attorno a un obiettivo comune. Nei prossimi giorni, la campagna dovrebbe concretizzarsi con l’acquisto effettivo degli spazi pubblicitari. Il messaggio “Save AC Milan – Cardinale out” comparirà sui maxi schermi durante le ore di maggior afflusso, garantendo visibilità massima. La mossa rappresenta un’evoluzione della contestazione al Milan, che non si limita più ai confini dello stadio e della città, ma raggiunge direttamente il proprietario americano nel suo ambiente naturale.