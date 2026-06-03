Milan, un obiettivo sfuma definitivamente? Dall’Inghilterra la bruttissima notizia

Il Milan ha seguito Leon Goretzka per mesi. Le ultime settimane avevano portato a un’intesa vicina, ma il crollo in campionato e la mancata qualificazione alla Champions League hanno cambiato le priorità della dirigenza. Dopo l’addio simultaneo di Allegri, del direttore sportivo Igli Tare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e del CEO Giorgio Furlani, il club rossonero si trova con una strategia di mercato in sospeso.

Goretzka: il mercato europeo lo osserva

Secondo quanto riportato anche da OneFootball, i rappresentanti di Goretzka hanno già iniziato a sondare altre piste. Tra le destinazioni più papabili ci sono Arsenal, Chelsea e, nuovamente, Juventus, che aveva valutato il giocatore durante la stagione. L’offerta economica prevista per il tedesco è nell’ordine di 6-7 milioni netti a stagione, un impegno che richiede certezza di competizioni europee, al momento assenti per Milan e Juventus.

Prospettive e scenari futuri

Con Goretzka nuovamente disponibile, il centrocampista potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo. Il Bayern Monaco resta una realtà solida, ma la possibilità di trasferirsi in Premier League o in Serie A resta concreta. Il giocatore, forte della sua esperienza e dei successi in Germania, sarà osservato attentamente dai club che vogliono rinforzare il centrocampo senza grandi rischi.