Milan, un pupillo di Amorim per il centrocampo: è stato offerto!

Ugarte è stato offerto al Milan. Secondo quanto rivela il giornalista Nicolò Schira su X, l’uruguaiano del Manchester United rappresenta un’opportunità concreta per il centrocampo rossonero. Nessuna trattativa formale è ancora partita, ma la proposta è reale e parte da una conoscenza consolidata: Amorim lo ha allenato sia in terra inglese, che portoghese con lo Sporting Lisbona. Sa esattamente quale tipo di calciatore può inserire nel suo sistema.

Ugarte e il sistema tattico di Amorim

Ugarte non è un regista basso. È un mediano aggressivo e distruttivo, costruito sulla corsa, sulla pressione immediata e sulla semplicità nei passaggi. Proprio quello che serve a Ruben Amorim per il suo Milan. Il tecnico portoghese lavora su moduli a tre difensori, probabilmente 3-4-3 o 3-4-2-1, e ha bisogno di due mediani davanti alla linea difensiva che facciano da schermo e da recuperatori palla.

Ugarte si inserisce naturalmente in questa idea di gioco. È fisico, sa pressare nella fase di non possesso, difende con intensità e recupera palloni senza commettere errori banali in impostazione. Non è un centrocampista che crea gioco dal basso, ma è esattamente quello che manca al Milan: un mediano puro capace di fare filtro e di disturbare le manovre offensive avversarie.

Per circa 25 milioni di euro potrebbe lasciare Manchester. Per il budget rossonero è una cifra sostenibile, specialmente se lo United accetta una soluzione di uscita rapida. Amorim arriverà a Milano con un progetto chiaro e Ugarte rappresenta uno dei nomi che potrebbe concretizzarsi già nelle prime settimane di lavoro.

Ugarte con la maglia del Manchester United

Il nuovo Milan prende forma

In vista della prossima stagione, il nuovo Milan sta – finalmente – cominciando a prendere forma. Alla guida c’è Cardinale con Ibrahimovic. I due, spesso si sono “ostacolati” sulle possibili scelte, ma ora la situazione si è delineata.

I rossoneri, come emerso nelle ultime ore, stanno spingendo per la coppia tedesca in dirigenza: Markus Krösche e Timmo Härdung, entrambi formati nell’Eintracht Francoforte.