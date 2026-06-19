Modric, chiamate in corso con il Milan? Le ultime de La Gazzetta dello Sport

Luka Modric naviga nell’incertezza del suo futuro rossonero dopo il caos dirigenziale estivo. Secondo quanto rivela Marco Pasotto su ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista croato ha già effettuato un paio di chiamate con Ibrahimovic per capire la situazione del Milan.

Modric senza certezze: il vuoto dopo Allegri e Maldini

Il giocatore è arrivato al ritiro della Croazia con il fardello dell’infortunio allo zigomo, che gli ha rubato settimane di preparazione estiva con la squadra rossonera. Ma il danno fisico è minore rispetto al terremoto organizzativo. Quando è stato mandato via Allegri dalla panchina, Modric si è ritrovato senza i riferimenti che aveva: il progetto era già apparecchiato, tutto sembrava definito.

‘La testa mulina pensieri’, come confessa lo stesso Pasotto nella sua analisi. Non è solo una questione tattica o di ambizioni sportive. È l’assenza di chiarezza che crea il vuoto. Per questo motivo il centrocampista ha cercato contatti diretti con Ibra, cercando di capire almeno da lui quale fosse la direzione del club.

Cardinale e la telefonata mancante: il Milan senza voce

Qui emerge il punto più delicato della vicenda. Mentre Modric si muove per trovare risposte, nessuno del nuovo corso dirigenziale sembra aver preso l’iniziativa di contattarlo direttamente. Secondo Pasotto, la prossima telefonata potrebbe arrivare direttamente da Cardinale.

Ma finora il silenzio è totale. Non è un dettaglio marginale: è il segnale di un’organizzazione ancora in costruzione, che non ha i tempi e le priorità chiare per rassicurare un giocatore di questa importanza.