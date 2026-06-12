Modric, dalla Spagna non ci sono dubbi: futuro già deciso!

Luka Modric non rinnoverà con il Milan. Secondo quanto riporta Diario As, il centrocampista croato ha deciso di non proseguire oltre il 30 giugno, data della scadenza contrattuale con i rossoneri.
Modric al Milan: il finale negativo accelera l’addio
La stagione rossonera non ha lasciato tracce positive in Modric. Nonostante le proposte ricevute, il croato manca della motivazione necessaria per continuare a competere ai massimi livelli, soprattutto dopo un finale di campionato deludente in maglia Milan. La decisione di non rinnovare arriva come conseguenza diretta di un anno che non ha soddisfatto le aspettative né del giocatore né della dirigenza.
Il contratto scadrà tra pochi giorni e, come riporta Diario As, Modric viaggia verso il ritiro dal calcio. I Mondiali rappresenteranno il palcoscenico finale della sua carriera da calciatore professionista, un’occasione per chiudere con dignità una parabola straordinaria nel calcio mondiale.
Il ritiro dopo i Mondiali: scenario definito
Dopo la competizione internazionale, Modric annuncerà il ritiro dal calcio giocato. Non si tratta di una ipotesi remota, ma di una decisione già maturata. Il Real Madrid rimane sullo sfondo, dove il croato è considerato una leggenda assoluta e potrebbe trovare spazi dirigenziali.
L’ipotesi più concreta vede Modric proseguire nel mondo del calcio in veste di dirigente, probabilmente presso il club che l’ha consacrato e dove ha costruito il proprio patrimonio calcistico. Questa soluzione consentirebbe al centrocampista di mantenere un legame con l’ambiente professionistico senza gli impegni fisici della competizione agonistica.
Milan e il ciclo di Modric: una scelta consapevole
La mancanza di motivazione dopo una stagione deludente – dal punto di vista dei risultati – in rossonero, racconta di un giocatore che sa riconoscere il momento giusto per fermarsi. Non è una fuga improvvisa, ma una valutazione lucida delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
Per il Milan, l’addio di Modric rappresenta la chiusura di un capitolo che non ha prodotto gli effetti sperati. La situazione sarà ancora più definita dopo i Mondiali, quando verranno formalizzate le decisioni sul futuro. A quel punto, il Milan dovrà affrontare il mercato senza Modric nei propri piani di ricostruzione.