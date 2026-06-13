Modric e il Milan, dietrofront improvviso: il retroscena di Moretto

Modric controlla il proprio futuro al Milan grazie a una clausola inserita nel contratto firmato dodici mesi fa. L’opzione di rinnovo automatico dipende esclusivamente dalla sua volontà.

Modric e la scelta di rinnovare: cosa è cambiato al Milan

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il centrocampista croato aveva già deciso di proseguire la sua avventura in rossonero. La situazione tattica e organizzativa del club, però, lo ha portato a riconsiderare completamente la propria posizione. Gli ultimi sviluppi in casa Milan hanno costretto Modric a rimettere in discussione tutto, trasformando una scelta apparentemente definita in una valutazione ancora aperta.

Il giocatore ha sempre richiesto garanzie sportive come condizione irrinunciabile per restare. La crisi gestionale e tecnica che ha investito il club ha eroso quella sicurezza. Modric non ha ancora comunicato una decisione definitiva, mantenendo la situazione in sospeso.

Le tre opzioni concrete per il futuro del croato

Tre scenari rimangono sul tavolo. Il primo prevede il rinnovo e la permanenza per un’altra stagione. Il secondo contempla l’addio immediato, con un possibile ritorno al Real Madrid in una veste diversa da quella di calciatore, forse in un ruolo dirigenziale ancora da definire. Il terzo, infine, riguarda il ritiro dal calcio giocato.

Modric intende attendere la conclusione del Mondiale prima di formalizzare la sua scelta. Questo differimento temporale non è casuale: il giocatore vuole valutare il contesto complessivo del Milan dopo il completamento della rassegna internazionale. Non è il Milan a decidere per lui, ma esattamente l’opposto. Il club rossonero rimane in attesa della comunicazione ufficiale, incerto su quale scelta adotterà il proprio leader di centrocampo.