Modric manda un messaggio al Milan: le parole dagli USA

Luka Modric ha smentito categoricamente i contatti con José Mourinho dopo la vittoria della Croazia contro il Ghana. Il centrocampista rossonero, protagonista assoluto del torneo mondiale, ha parlato apertamente del suo futuro in una dichiarazione che cambia gli equilibri sul mercato del Milan.

Modric e Mourinho: la smentita arriva dagli USA

Come rivela Fabrizio Romano, il fuoriclasse croato ha affrontato direttamente la questione durante un’intervista post-partita. “So di avere un’età in cui la fine della carriera per me si avvicina sempre di più. Mourinho non mi ha chiamato. Gli auguro il meglio, è un allenatore speciale, uno dei migliori. Nutro un affetto speciale nei suoi confronti”.

La dichiarazione arriva dopo una prestazione straordinaria nel match contro il Ghana, dove Modric ha fornito l’assist decisivo. Diventa così l’assistman più longevo della storia dei Mondiali, un record che testimonia la qualità ancora intatta del giocatore a quasi 42 anni. La sua presenza nel torneo mondiale rimane uno degli elementi più affascinanti di questa edizione, non per nostalgia ma per concretezza tattica.

Il Milan e il bivio dopo il Mondiale

La vera questione riguarda cosa succederà al rientro. Modric deciderà il suo futuro dopo la conclusione del torneo. Il club rossonero attende chiarimenti sulla disponibilità del centrocampista a continuare a giocare nel Milan, con la scelta che sarà dettata solo dalla volontà personale di continuare o ritirarsi.

Non si tratta di negoziare una partenza, bensì di capire se Modric intende proseguire o chiudere definitivamente. L’assenza di contatti con Mourinho elimina una possibile destinazione alternativa, concentrando l’attenzione sul solo progetto rossonero. La permanenza di Modric garantirebbe esperienza e qualità nel centrocampo di Amorim. Il suo futuro si deciderà attorno ai tavoli di Milanello, non nelle trattative di mercato. La prossima mossa dipenderà dalla valutazione che farà il giocatore stesso sulla sua condizione fisica e sulla volontà di continuare in Serie A.