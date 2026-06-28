Milan, quattro ore di meeting per il mercato: due nuovi obiettivi dopo Ramos

Cardinale e Amorim si sono incontrati a Lisbona per quattro ore insieme ad Almstadt e Gardiner. Sul tavolo i prossimi rinforzi del Milan calciomercato, con due nuovi principali candidati.

Cardinale a Lisbona: la strategia operativa del nuovo Milan

La capitale portoghese è diventata la base operativa del mercato rossonero per un giorno. Il vertice ha riunito Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner in una sessione di lavoro dove ogni ruolo aveva un peso specifico: il proprietario che ha orchestrato l’arrivo di Ramos, l’allenatore che valuterà le risorse a disposizione, il direttore del player trading che gestisce le operazioni, l’esperto di analisi che fornisce i dati. Non era una riunione formale, ma una sessione di planning concreto sulla composizione della squadra.

La scelta della location certifica la centralità di Amorim nel progetto. Cardinale non solo lo ha scelto come tecnico, ma lo coinvolge direttamente nelle valutazioni di mercato e nelle decisioni strategiche. Il proprietario del Milan segue personalmente ogni sviluppo, come aveva promesso pubblicamente. Le quattro ore di confronto non erano dedicate a una singola trattativa, ma alla mappatura complessiva dei rinforzi necessari prima che il nuovo allenatore arrivi a Milanello il 13 luglio per iniziare gli allenamenti.

Antonio Silva e Hjulmand: i nomi concreti sul tavolo

La difesa e il centrocampo sono i settori prioritari. Per la linea difensiva circola il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica classe 2002, che il club portoghese valuta 20 milioni di euro. Il giocatore ha già accumulato 181 presenze in prima squadra con 10 gol all’attivo, pur non essendo tra i convocati della nazionale al Mondiale. A centrocampo, Amorim conosce bene Morten Hjulmand, danese di 27 anni attualmente allo Sporting Lisbona, ex Lecce. Su Hjulmand c’è anche l’interesse dell’Atletico Madrid, ma il Milan ha tempo per muoversi in questa fase iniziale del mercato.

Accanto a questi profili circolano altre soluzioni. Marc Casadò, centrocampista del Barcellona in uscita, è stato suggerito dalla regia di Jorge Mendes. Il classe 2002 catalano ha 75 presenze nel club blaugrana e rappresenta un’opzione più giovane e duttile, anche se con meno esperienza rispetto a Hjulmand. La strategia del Milan rimane coperta: nessun annuncio ufficiale, solo indiscrezioni gestite con la massima riservatezza, come già dimostrato con l’operazione Ramos.

La visione di Cardinale e Amorim: pochi cambiamenti, non rivoluzioni

Sia il proprietario che il tecnico concordano su un punto fondamentale: la squadra ha una base solida che non necessita di stravolgimenti. Maignan, Pavlovic, Rabiot, Pulisic e ora Ramos rappresentano i pilastri su cui costruire il nuovo corso. Questi giocatori rimarranno al Milan senza discussioni. L’approccio è conservativo negli intenti ma selettivo negli acquisti: due o tre rinforzi di spessore integreranno la rosa insieme ai giovani più promettenti del vivaio rossonero.

Quale filosofia guida questa scelta? La consapevolezza che il Milan possiede già i fondamentali per competere. Non servono rivoluzione tattica o stravolgimenti organizzativi, ma piuttosto completamento mirato e inserimento di profili che si adattino al sistema di Amorim. Il tecnico portoghese arriverà il 6 luglio per un primo contatto con la realtà milanese, poi avrà una settimana per osservare la squadra prima dell’inizio degli allenamenti. In quella finestra temporale, le trattative per Silva, Hjulmand e gli altri candidati dovranno raggiungere una conclusione concreta.

Il Milan entra nella fase decisiva. Cardinale ha dimostrato di intendere sul serio l’investimento su Ramos e la costruzione di un progetto credibile attorno ad Amorim. I prossimi dieci giorni determineranno se la visione tracciata a Lisbona si tradurrà in operazioni concrete per completare la rosa rossonera.