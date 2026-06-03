Nkunku, grossa novità per il Milan: la decisione a sorpresa per il calciomercato

Christopher Nkunku vive un’estate particolare. Escluso dalla Francia al Mondiale, il centrocampista francese si concentra sul Milan. La società rossonera punterebbe su di lui per la stagione 2026-27, convinta che l’esperienza e la qualità del francese possano fare la differenza. L’obiettivo è ritrovare brillantezza e continuità dopo un’annata intensa, trasformando la delusione del Mondiale in motivazione per diventare protagonista in Serie A.

Nkunku, esclusione dal Mondiale e prospettive rossonere

Nonostante l’assenza dai convocati francesi, il Milan ha pochi dubbi sul suo valore. Christopher Nkunku ha dimostrato buone capacità tecniche, visione di gioco e non sono mancati anche reti importanti, con 33 presenze tra Serie A e Coppa, 7 gol e 6 assist. La società rossonera crede nel suo apporto e punta a farlo restare nel progetto tecnico.

La delusione per l’esclusione dal Mondiale diventa carburante per Nkunku. Il Milan è convinto che il centrocampista possa diventare ancora più incisivo, trasformando la motivazione in rendimento sul campo. L’obiettivo è che Nkunku diventi protagonista assoluto, guidando il club verso traguardi ambiziosi in Serie A.

In attesa del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, il francese resterà a disposizione dei rossoneri per tentare di diventare una figura di riferimento più affidabile e continua nel prossimo campionato.