Occhio a Leao, cosa cambia con Amorim? Ecco cosa filtra

Rafa Leao affronterà nei prossimi giorni i colloqui decisivi con Ruben Amorim. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, il confronto tra l’attaccante e il nuovo tecnico rossonero sarà cruciale per definire il futuro dell’esterno portoghese in rossonero.

Leao vuole la Premier League: lo strappo con il Milan

Il giocatore ha manifestato chiaramente le proprie intenzioni. Non intende restare al Milan se non avrà garanzie concrete sul progetto tattico e sulla centralità nel nuovo sistema di Amorim. Leao vuole la Premier League o la Liga spagnola: due destinazioni che rappresentano il suo orizzonte preferito rispetto a una permanenza in Serie A.

Lo strappo con la società è già avvenuto. Il 27enne si è esposto pubblicamente sulla volontà di cambiare aria, creando una frattura difficile da ricucire anche con l’arrivo del nuovo allenatore portoghese. La proprietà non intende trattenere un calciatore che ha deciso mentalmente di partire. Se Amorim non riuscirà a convincerlo durante i colloqui, il Milan procederà alla cessione senza indugi.

Amorim e il primo test: riportare Leao nella progettualità rossonera

La nuova gestione tecnica avrà il compito di restituire entusiasmo e identità al gruppo. Amorim arriva con l’incarico di costruire un ciclo vincente attraverso intensità, pressing e ricerca del gioco offensivo. Leao, per caratteristiche, potrebbe rappresentare una pedina fondamentale in questo nuovo sistema.

Il vero nodo è tattico e progettuale: il tecnico dovrà dimostrare come intenda utilizzare l’esterno nelle sue dinamiche offensive. Se la visione di Amorim non coinciderà con le ambizioni di Leao, il dialogo si interromperà e il Milan avrà il via libera per monetizzare la cessione.

La società ha già pianificato le alternative. Il ricavato dalla vendita di Leao alimenterebbe la campagna acquisti invernale e primaverile, consentendo al Milan di rinforzare altre zone del campo. Non è una scelta ideale, ma riflette il pragmatismo gestionale di Cardinale di fronte a un giocatore che ha scelto di andare via.