Amorim, fissato l’arrivo al Milan: spunta la data per l’approdo a Milanello

Ruben Amorim sbarca a Milanello entro due settimane per preparare il raduno del 12 luglio. Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo allenatore del Milan arriva da Ibiza dove sta già studiando la stagione.

Amorim a Milanello: il primo contatto con le strutture rossonere

Il tecnico portoghese non attende il 13 luglio per iniziare il lavoro vero e proprio. Prima di quella data sarà a Milano per prendere contatto con le nuove strutture e i luoghi di lavoro quotidiani.

Durante questi giorni prenderà visione diretta del centro sportivo, conoscerà gli spazi e comincerà a preparare mentalmente la propria nuova avventura. Una scelta che testimonia come Amorim voglia entrare nel vivo della situazione con largo anticipo rispetto al raduno ufficiale.

Il Milan ha un allenatore. Tutto il resto rimane incerto. La dirigenza sportiva è ancora un cantiere aperto: Calvelli, Kirovski e Gardiner tappano temporaneamente i buchi, ma nessuno sa se diventeranno soluzioni definitive o provvisorie. Cardinale non ha ancora trovato il direttore sportivo e l’head of football che il club cercava disperatamente. Sia Krosche che Hardung hanno detto no nelle ultime ore, trasformando la ricerca in un’odissea imbarazzante.

Il Milan senza dirigenti: il mercato inizia tra dieci giorni

Questa è la situazione paradossale che attende Amorim: un allenatore di qualità internazionale arriva in un club senza vertici sportivi stabili. Il calciomercato comincia tra dieci giorni e il Milan non ha ancora definito chi supporterà il tecnico nelle scelte di mercato. Una configurazione che non ha precedenti recenti nel calcio italiano, dove normalmente l’allenatore lavora a fianco di dirigenti già insediati.

Il raduno ufficiale è fissato per il 12 e 13 luglio. Domenica i test fisici iniziali, lunedì l’inizio della stagione vera. Amorim arriverà con alcuni giorni di margine per osservare i giocatori a disposizione, le infrastrutture, il clima interno.

Tra due settimane il Milan di Amorim comincerà a prendere forma. Nel frattempo, il club continua a navigare a vista mentre il calciomercato bussa alla porta. La sfida non è solo tattica o tecnica: è organizzativa. Amorim avrà bisogno di interlocutori chiari in grado di supportarlo nelle scelte di mercato e nella gestione della squadra a Milanello, risorse che al momento il Milan non possiede ancora pienamente.