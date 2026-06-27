Occhio Milan, l’Atletico fa sul serio per l’obiettivo: pronta un’offerta

Morten Hjulmand finisce nel mirino dell’Atletico Madrid. Il centrocampista danese dello Sporting Lisbona riceverà un’offerta concreta nelle prossime settimane, secondo quanto riporta Marca.

Hjulmand e l’Atletico Madrid: la cifra dell’assalto

L’Atletico Madrid ha deciso di puntare direttamente sul danese dopo il fallimento dell’operazione Joao Gomes con il Wolverhampton. Simeone accelera i tempi. La proposta dei Colchoneros si aggira sui 45 milioni di euro, cifra che si colloca appena sopra la metà della clausola rescissoria fissata a 80 milioni. Hjulmand possiede un accordo con lo Sporting che gli consente di partire qualora arrivi un’offerta ritenuta interessante dai vertici portoghesi.

Il centrocampista è cresciuto esponenzialmente da quando è approdato a Lisbona dal Lecce, proprio quando Ruben Amorim sedeva sulla panchina dei Leoes. Quella esperienza ha trasformato il profilo del giocatore, rendendolo uno dei migliori equilibratori del campionato portoghese. La sua capacità di dettare tempi e recuperare palloni lo ha reso un elemento centrale negli schemi tattico-offensivi dello Sporting.

Il Milan e la distanza impossibile su Hjulmand

Per il Milan l’operazione rimane praticamente irrealizzabile. I rossoneri hanno già investito una cifra record in Gonçalo Ramos e le risorse disponibili non permettono di affondare il colpo su un calciatore che richiede investimenti superiori ai 40 milioni. La concorrenza internazionale, con l’Atletico Madrid in prima fila, rende il quadro ancora più complicato.

Quale margine ha il Milan su Hjulmand? Nessuno concreto nel breve termine. La priorità rossonera rimane quella di completare l’organico con profili più accessibili e funzionali al progetto tattico di Amorim, senza gravare ulteriormente sulle casse del club.

L’Atletico Madrid procederà con l’offerta nelle prossime settimane, mettendo pressione allo Sporting e al giocatore. Se Simeone dovesse riuscire a chiudere l’operazione, il calciomercato internazionale perderebbe uno dei candidati a trasferirsi in Italia.