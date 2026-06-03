Occhio Milan, parte l’assalto al top: su di lui la big di Premier

Mike Maignan torna nel mirino del Chelsea. Secondo SportMediaset, i Blues hanno deciso di accelerare dopo il no della Roma per Svilar e ora puntano il portiere del Milan, che a gennaio ha rinnovato fino al 2031 ma vuole chiarezza sul progetto rossonero.

Xabi Alonso e l’assalto al portiere francese

Il nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, ha deciso che i portieri attuali non soddisfano i suoi standard. Il club londinese ha già tentato di ingaggiare Mile Svilar dalla Roma offrendo 50 milioni di euro, ma i giallorossi hanno bloccato categoricamente la partenza dell’estremo difensore. Quella cifra, spropositata per un portiere non ancora trentenne, testimonia l’urgenza inglese di trovare una soluzione di qualità internazionale. Ora il Chelsea ripone le sue speranze su Maignan, un obiettivo già provato dodici mesi fa.

La situazione di Maignan rappresenta un bivio concreto. Il francese ha prolungato il contratto con il Milan fino al 2031, un impegno apparentemente definitivo. Tuttavia, vuole capire quale sia il progetto sportivo del Diavolo dopo la rivoluzione voluta da Gerry Cardinale. Se il Milan non fornisce risposte convincenti nel breve termine, l’offerta del Chelsea diventerà una tentazione reale. I londinesi dispongono di risorse economiche significative e possono garantire al portiere una visibilità immediata in una delle leghe più competitive d’Europa.

Milan: il rinnovo non basta senza chiarezza tattica

Maignan ha dimostrato fedeltà al Milan sottoscrivendo il nuovo contratto, ma la fedeltà ha dei limiti quando manca una direzione tattica convincente. Il rinnovamento della proprietà e della gestione sportiva ha creato incertezza anche tra gli elementi più importanti della rosa. Un portiere di classe mondiale non accetta di stare a guardare mentre il club naviga in acque agitate senza una bussola chiara. Questa è una posizione legittima, non una dislealtà.

Cosa ha promesso il Milan a Maignan sulla struttura futura? Nulla di pubblico, almeno fino ad oggi. Il club rossonero deve accelerare nelle decisioni su allenatore e direttore sportivo per tranquillizzare i pilastri della squadra. Aspettare troppo significa rischiare di perdere elementi decisivi per il rilancio.

Il Chelsea tornerà all’attacco nei prossimi mesi se il Milan continuerà a muoversi lentamente. Maignan rimane legato contrattualmente al Diavolo, ma un portiere che dubita del progetto diventa un’incognita tattica. Il Milan non può permettersi questa fragilità proprio quando ha bisogno di stabilità e certezze. La prossima mossa spetta ai dirigenti rossoneri: chiarire subito il percorso futuro oppure rischiare di veder vacillare la fiducia di Maignan e di altri elementi cardine della rosa.